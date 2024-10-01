Жизнь в Италии и проблемы в США: история любви Алексея Миранчука и Елены Максимовой

Полузащитник со своей невестой обустраивают квартиру в Америке.

С кем Миранчук встречался раньше

Алексей Миранчук всегда считался завидным женихом. Заметный и обеспеченный полузащитник сборной России, как и полагается звездам футбола, встречался с яркими и красивыми девушками модельной внешности.

В 2013 году Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов (на тот момент певица и футболист «Локомотива» были супругами) познакомили Миранчука со светской львицей и тусовщицей Томой Саркисян. Несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте, Алексей начал встречаться с яркой брюнеткой. Против этого союза были родители и тренеры, но многообещающий талант «Локо» не слушал никого. Молодые люди представили друг друга своим родителям и начали жить вместе. Саркисян мечтала о семье и детях, только у полузащитника на первом месте был футбол. В 2016-м пара рассталась.

Миранчук недолго был один. Вскоре он закрутил роман с моделью Дариной Ведменской. И снова — пара недолго была вместе.

Другой спутницей молодого футболиста была певица Соня Алендер. Они познакомились в соцсетях. Избранница Миранчука посещала матчи «Локомотива», но вскоре влюбленные рассталась. Причина — «несовместимость характеров».

Алексей Миранчук, Тома Саркисян, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото соцсети

История любви Миранчука и Максимовой

Миранчук и Максимова вместе уже несколько лет. Когда и при каких обстоятельствах молодые люди познакомились — неизвестно. Футболист перестал делиться подробностями своей личной жизни. Он не выкладывает совместные фото и видео на своих страницах в соцсетях. О том, что Алексей встречается с Еленой, стало известно в 2021 году после выпуска программы Нобеля Арустамяна на YouTube-канале.

В середине 2020 года молодые люди вместе переехали из Москвы в Бергамо, когда Миранчук начал выступать за итальянскую «Аталанту». В новой стране Елена помогала с обустройством квартиры. Им пришлось привыкать к другому образу жизни.

«Сначала я была в легком шоке, не понимала, что поменялось. Но с Лешей после тренировок в «Локомотиве» мы куда-то шли все время, были классные новые досуги. Леша после тренировок в «Аталанте» — зашел, сел, уснул. Вообще не бывает по-другому. Говорит, сегодня была сложная тренировка. Но так сложно каждый день. Я вижу, что это небо и земля и ему теперь надо больше времени на восстановление», — жаловалась Максимова Нобелю Арустамяну.

Девушка поддерживает избранника в самые важные моменты карьеры и не пропускала ни одного домашнего матча «Аталанты». Елена искренне поздравила полузащитника с большой победой — в Лиге Европы. «Не играл сегодня, но отдал четыре голевые передачи, чтобы быть в Дублине и держать Кубок Европы! Люблю!» — написала любимая Миранчука в своей социальной сети.

Влюбленные завели котенка, в свободное время рисовали картины и собирали LEGO, катались на самокатах. Девушка отмечала близость Бергамо к одному из модных центров мира — Милану.

Елена вместе с футболистом переезжала в Турин в 2022-м, когда Миранчука отдали в аренду в «Торино» на один сезон. Летом 2024-го девушка последовала за футболистом на другой континент после подписания контракта с «Атлантой Юнайтед».

Алексей Миранчук и Елена Максимова. Фото соцсети

Предложение руки и сердца

Летом 2023 года Алексей сделал предложение Елене. Девушка похвасталась статусом невесты в своих соцсетях. Блондинка опубликовала фото с обручальным кольцом, подписав «Мое навечно».

Подписчики оставляли в комментариях поздравления для молодых людей, желали им счастья и любви. Также поклонники обратили внимание на камень внушительных размеров. Очевидно, что полузащитник не стал мелочиться и потратил большую сумму на подарок.

Насколько известно, до свадьбы дело пока не дошло. К слову, брат-близнец Алексея Антон женился еще несколько лет назад и уже воспитывает сына.

Елена Максимова. Фото соцсети

Кто такая Елена Максимова

О невесте Миранчука известно не так много. По словам самой Максимовой, в Москве она работала в сфере финансов и инвестиций. У девушки есть техническое образование, которое она получила в МФТИ. После переезда в Италию поступила в бергамский университет в магистратуру по специальности «маркетинг».

Из-за того, что за границей индустрия красоты, по словам девушки, развита не так, как в России, она каждые полтора месяца возвращается на родину, чтобы посетить салоны красоты. В Москве Елена делала маникюр, педикюр и посещала косметолога.

Максимова занимается спортом и тренируется три-четыре раза в неделю. Также избранница игрока сборной России придерживается правильного питания, обожает шопинг и весело проводить время.

Алексей Миранчук и Елена Максимова. Фото соцсети

Как и где живет Миранчук со своей девушкой

Летом 2024-го Алексей подписал контракт с командой МЛС «Атланта Юнайтед». Полузащитник вместе с невестой перебрались в одноименный город. Даже в сентябре молодые люди много времени тратили на обустройство арендованного таунхауса.

«Сейчас потихоньку покупаем мебель, потому что здесь в основном практикуют сдачу жилья пустым. Соответственно, период сейчас у меня довольно загруженный всеми этими бытовыми делами. Но уже чувствую себя получше, появилось ощущение, что это мое место. Машину пока не купил, арендую «Мазду», — делился Миранчук в интервью «СЭ» в середине первого месяца осени.

В первый день октября Елена Максимова в своих соцсетях раскритиковала американский сервис. Девушка пожаловалась, что паре уже две недели не могут доставить телевизоры, хотя магазин находится недалеко от дома. Также блондинка негодовала из-за цены: только доставка и установка обошлись в 50 тысяч рублей.

«В прошлый вторник заказали два телика с установкой. Все услуги стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Леше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще. Так потом они просто не приехали и теперь будут 5 октября... Итого за 50 000 рублей (без стоимости теликов) вы получаете суперсервис, где товар везут почти две недели. Магазин, кстати, в 10 минутах, но у нас пока нет машины самим забрать. В Италии сами устанавливали за 0 евро. А еще кровать нам по ошибке добавили не ту в заказ, и если бы я не проверила, то она бы пришла только в конце января», — написала Елена в своих соцсетях.

Ранее возлюбленная полузащитника «Атланты Юнайтед» рассказала о неудачной покупке пылесоса, который сломался спустя две недели.

«Еще купила на Amazon пылесос Dyson... Нормально, но зарядка или аккумулятор не пашут... Не заряжается. Горит голубая кнопка, и все говорят: «Звоните в сервисную поддержку производителя». Чем мне еще заняться в будний день, как не чинить пылесос, которому две недели?» — жаловалась Максимова.

На этом проблемы пары не закончились. Из-за забастовок в портах США молодым людям не могут доставить их вещи. Алексей и Елена вынуждены пользоваться только теми вещами, которые были в их чемоданах. «Живем месяц с двумя чемоданами... Вещи где и когда будут — пока не ясно», — говорила девушка Миранчука.

Алексей Миранчук и Елена Максимова. Фото соцсети

Также она приложила письмо от компании, которая занимается авиаперевозками.

«Здравствуйте, надеюсь, у вас все хорошо. К сожалению, у нас возникли некоторые задержки из-за забастовок в портах США, что привело к задержке вашей авиаперевозки. Наш агент работает над решением проблемы, и я сообщу вам, как только появятся новые сведения», — говорится в письме.

Не все подписчики поддержали недовольство Максимовой. Многие откровенно высмеяли девушку. Пользователи соцсетей не считают, что это проблемы, из-за которых стоит сильно переживать невесте состоятельного футболиста.

Сам Миранчук рад переезду, ведь Атланта — спортивный город. Местные клубы представлены в топовых лигах: «Хокс» в НБА, «Фэлконс» в НФЛ, «Брэйвз» в МЛБ.

«Еще обязательно схожу и на американский футбол, и на бейсбольных «Брэйвз», и на баскетбольных «Хокс». Город очень спортивный, хочу посмотреть все эти игры своими глазами!» — говорил Миранчук в интервью «СЭ».