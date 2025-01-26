«Мы любим и уважаем друг друга»: история любви теннисиста Александра Зверева и модели Софии Томаллы

Лав-стори спортсмена и телеведущей.

Один из самых известных спортсменов Германии и лидеров мирового теннисного тура Александр Зверев прошел два скандальных разрыва, прежде чем встретил свою возлюбленную. Спортсмен с русскими корнями встречается с известной немецкой моделью и телеведущей Софией Томаллой. Девушка также была на виду из-за предыдущих романов, о некоторых из которых впоследствии пожалела.

Александр Зверев и София Томалла. Фото соцсети

С кем ранее встречались Зверев и Томалла

Немецкая телеведущая София Томалла покорила не только сердце Александра Зверева, но в свое время и лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. С музыкантом девушка начала жить в 2011 году. Их роман продлился четыре года, однако немка не любит вспоминать о певце. По признанию самой Софии, она впустую потратила годы. На момент их знакомства ей было 20 лет, а ему — 48.

Спустя год после расставания со скандально известным немецким музыкантом Томалла вышла замуж за солиста группы Icon of Coil Энди Ла Плагуа. Но модель быстро осознала, что идея узаконить их отношения была ошибкой. Вскоре пара развелась.

София также крутила роман с британским музыкантом из группы Bush Гэвином Россдейлом. До начала отношений со Зверевым она встречалась с немецким вратарем Лорисом Кариусом, который тогда выступал за турецкий «Бешикташ».

Томалла часто в своих соцсетях признается, что предыдущие отношения с мужчинами не сравнятся с нынешними.

Лучший теннисист Германии Александр Зверев ранее был известен скандальным романом с моделью Ольгой Шарыповой. Они были знакомы с детства, однако чувства между ними вспыхнули в 2018-м. Казалось, что их отношения идеальны, оба любят теннис, у них общие друзья-теннисисты (в том числе из России), но спустя два года они расстались. Девушка обвинила экс-возлюбленного в абьюзе.

Спортсмен не очень долго был один. В 2019-м он начал встречаться с моделью Брендой Патеа. Их роман продлился всего год — уже в 2020-м они разошлись. На тот момент девушка была на пятом месяце беременности. Весной 2021-го Патеа родила девочку. Теннисист изъявлял желание участвовать в жизни дочери, но Бренда была против. Она также обвинила звезду ATP в домашнем насилии.

Александр Зверев и Ольга Шарыпова. Фото Global Look Press

Обвинения в домашнем насилии

Первой о семейном насилии со стороны Зверева рассказала Ольга Шарыпова. Девушка опубликовала пост в социальных сетях и рассказала, что пережила побои и попытки удушения подушкой. В качестве доказательств жертва прикрепила фото с синяками на теле. По заявлению россиянки, она подвергалась эмоциональному и физическому насилию.

В скандале фигурировало имя отца теннисиста — Александра. Зверев-старший перевез жену и старшего сына Михаила из Москвы в Германию в начале 1990-х и позже обосновался в Гамбурге, где и появился на свет Саша. Отец всецело был на стороне сына и называл девушку мусором. Ольга предоставила фото побоев и скрины переписок, привлекала свидетелей. Но так как Шарыпова не обращалась в правоохранительные органы, а только в СМИ, то разбирательством занялась Ассоциация теннисистов-профессионалов. Процесс ATP занял 15 месяцев и завершился в пользу теннисиста «ввиду отсутствия надежных доказательств и свидетельств очевидцев».

Осенью 2021 года в полицию поступило заявление от другой экс-возлюбленной Зверева — Бренды Патеа. Модель обвинила отца своего ребенка в нанесении телесных повреждений во время ссоры, которая состоялась в 2020-м. В ходе разбирательств теннисиста обязали заплатить экс-возлюбленной 450 тысяч евро. Александр через адвокатов подал апелляцию. В итоге все обвинения были сняты, однако разбирательства серьезно подпортили репутацию спортсмена.

Когда шли судебные процессы, Зверев уже состоял в отношениях с новой избранницей — моделью и актрисой Софией Томаллой. Девушка была на стороне бойфренда: немка заявляла, что теннисисту не свойственно абьюзивное поведение.

Александр Зверев и София Томалла. Фото соцсети

Как познакомились Зверев и Томалла

Александр Зверев и София Томалла были знакомы много лет. Их связывали приятельские отношения. Однако в 2021 году молодые люди неожиданно для всех заявили о своем романе. Их не смущает разница в возрасте — девушка на восемь лет старше теннисиста.

В октябре 2021-го немецкая телеведущая опубликовала в соцсетях фото их страстного поцелуя на пляже. Видимо, новая возлюбленная вдохновляет спортсмена на победы. 31 октября Зверев выиграл титул в Вене. Модель поздравила избранника, не поскупившись на комплименты и теплые слова.

«Поздравляю, любовь моя! Вряд ли кто-то гордится тобой больше, чем я. Наверное, я даже устала сильнее тебя. Впрочем, наверное, это просто старость», — написала Томалла в соцсетях.?

После этих публикаций девушка все чаще стала попадать в объективы фотографов на трибунах во время матчей немецкого теннисиста. София старается не пропускать его игры, несмотря на то, что сама много работает на телевидении и снимается для глянцевых журналов. Влюбленные признаются, что в разлуке сильно скучают. «Мы скучаем друг без друга и стараемся как можно чаще быть вместе!» — заявляла Томалла.

Перед турнирами пара любит бывать в интересных местах. Например, однажды накануне US Open посетили Музей современного искусства в Нью-Йорке. Перед Открытым чемпионатом Австралии влюбленные отправились на остров Роттнест, где обитают квокки (короткохвостые кенгуру). Как правило, в межсезонье Александр и София отправляются отдыхать на курорты. Их излюбленное место — Мальдивы.

Молодые люди часто говорят друг о друге в интервью. Иногда даже слишком откровенно. Так, немецкая модель в беседе с одним изданием рассказала о странном ритуале спортсмена.

«Суеверие — признак слабости. Вы совершаете определенные ритуалы только потому, что не верите в себя. Каждый вечер, перед тем как лечь спать, он три раза ходит в туалет — и потом обратно в постель. И так туда-обратно. Каждую ночь мне хочется плакать. Думаю про себя: «Просто иди спать», — рассказала Томалла RTL.

София заявляет, что в их отношениях царит уважение. Именно это помогает им до сих пор оставаться вместе. «Мы любим и уважаем друг друга — это главное в нашей жизни!» — сказала она.

София Томалла. Фото соцсети

Кто такая София Томалла

София Томалла — немецкая телеведущая, актриса и модель. Девушка из звездной семьи: ее мать и отец известные актеры в Германии — Симона Томалла и Андре Веттерс. Женщина снималась в многочисленных фильмах и сериалах для телевидения, а мужчина — построил карьеру на сценах берлинских театров. Симона признавалась секс-символом и одной из самых красивых женщин Германии.

В 1995 году Симона и Андре развелись. Воспитанием девочки занимался ее отчим, немецкий футболист и менеджер Руди Ассауэр. Однако пара не смогла сохранить свои отношения. Несмотря на расставание матери со вторым мужем, Томалла-младшая тепло отзывается об Ассауэре. София поддерживает его в связи с болезнью Альцгеймера, которой функционер страдает с 2012-го.

Неудивительно, что София с детства начала покорять кинематограф. Девушка продолжает активно принимать приглашения поработать на съемочной площадке. В ее активе есть даже фильм от Netflix «Рождественский переполох» (2020).

Также Томалла сосредоточила свое внимание на работе моделью и телеведущей. Возлюбленная Зверева появлялась на обложке немецкой версии журнала Playboy. В свое время ее мать Симона тоже красовалась на полосах этого издания.

В юности Томалла занималась кикбоксингом и недолго принимала участие в любительских боях.

Также София участвовала в шоу Let's Dance (аналог «Танцев со звездами») и выиграла титул Dancing Star 2010 вместе со своим партнером Массимо Синато. В 2010 году Томалла вошла в топ-3 самых сексуальных женщин по версии британского журнала FHM.

Девушка продолжает строить карьеру на телевидении, а также развивает свои соцсети. В Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на нее подписаны 1,5 миллиона человек.