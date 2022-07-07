«Это похоже на маленькую смерть»: как Кокорин влюбился в Валитову, но в итоге остался один

Яркий роман известного футболиста и грустное расставание.

Александр Кокорин является ярчайшим представителем российского футбола 2010-х. Форвард, обладающий огромным талантом, отрезками выдавал великолепную игру и получал похвалу от известных мировых тренеров. К сожалению, полностью реализовать свой потенциал ему не удалось. Нападающий увлекался дорогими машинами, яркими вечеринками, а в 2018-м вовсе угодил в тюрьму...

Сейчас Кокорину уже 31 год, и кажется, что он стал серьезнее. Особую роль в его становлении сыграла бывшая гражданская жена Дарья Валитова. Пара была вместе почти 10 лет и до сих пор поддерживает отношения ради сына Майкла.

В этом материале мы вспомним, как развивались отношения одной из самых красивых пар в российском футболе.

Настоящий мужчина

Кокорин и Валитова познакомились в 2013 году. Молодые люди вместе пересеклись на одной из совместных посиделок с друзьями. На тот момент форвард «Динамо» был в отношениях, приближающихся к завершению. Дарья понравилась Александру с первого взгляда. Во время общения она рассказала, что смотрела матч с его участием на Евро-2012. Кокорин понял, что интерес к нему есть, поэтому начал действовать.

Футболист начал писать девушке в соцсетях и попросил у нее телефон. Кокорин был очень настойчив и спустя некоторое время добился свидания.

Дарья Валитова и Александр Кокорин с сыном.

«Саша очень красиво ухаживал, при этом он абсолютно не романтик, — рассказывала Валитова в интервью PeopleTalk. — Он человек поступков, и могу сказать, что он очень терпеливый. В начале наших отношений я ему устраивала истерики, а он как настоящий мужчина все вытерпел, переждал и добился того, чего хотел. Рядом с ним я стала спокойной».

Кокорин дарил Дарье цветы и старался быть романтичным, что только умиляло девушку. Валитова в ответ набила себе на правой руке тату «К9» (фамилия и игровой номер нападающего). Таким образом возлюбленная Александра решила показать, насколько сильно молодой человек повлиял на ее жизнь.

Дарья Валитова с тату «К9». Фото личные соцсети Дарьи Валитово личные соцсети Дарьи Валитово

Рождение ребенка

Летом 2017-го пара стала родителями. У Кокорина и Валитовой появился на свет сын Майкл. Сперва мама долгое время скрывала факт рождения мальчика, а чуть позже завела ему свой аккаунт в соцсетях. Многие пользователи отмечают абсолютную схожесть по внешности Майкла с папой.

Спустя несколько лет у Майкла появился собственный бренд одежды под названием On_Mike. В свою очередь папа посвящал свои забитые мячи новорожденному сыну, засовывая большой палец в рот.

Майкл с Александром Кокориным. личные соцсети Александра Кокорина

Рождение ребенка сделало Кокорина серьезнее во всех смыслах. В сезоне-2017/18 форвард показывал сверхрезультативную для себя игру. 19 голов за 35 матчей в составе «Зенита». Впереди домашний чемпионат мира-2018, но мечте не суждено было сбыться. Кокорин порвал крестообразные связки колена за несколько месяцев до мирового первенства. По словам Валитовой, Александр очень сильно переживал, что не смог помочь своей сборной на ЧМ-2018.

Тюрьма и освобождение

В октябре 2018-го случилось громкое уголовное дело с участием Кокорина. В центре Москвы он вместе с братом Кириллом, хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким сперва избили водителя, а через пару часов устроили драку в кафе со стулом.

Отец спутницы Кокорина бизнесмен Руслан Валитов раскритиковал поведение футболиста. В тот день девушка лежала в больнице вместе ребенком.

«Для меня это было шоком, — приводит слова Валитовой «МК». — В моем представлении Александр — совершенно непьющий человек. А тут эти видео, в них, конечно, факт налицо, дураки».

Дарья Валитова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В итоге суд вынес решение заключить Кокорина и компанию под стражу. Футболист провел в тюрьме почти год. При этом Валитова не бросила его. Девушка ходила на все судебные заседания и пыталась защищать мужа в многочисленных интервью.

В сентябре 2019-го Кокорин вышел на свободу. Александр снова воссоединился с родными. И, как кажется, он сильно изменился. По мнению Валитовой, нападающий сильно поменялся за время пребывания в изоляторе.

— Ушла вся дурость, свойственная мужчинам до определенного возраста, он очень повзрослел, осознал многие ошибки в своем поведении, в том числе и в отношении ко мне. Но это личное, — говорила Валитова в эфире «России 1» в программе «Прямой эфир».

Расцвет в «Сочи» и итальянская разлука

В феврале 2020-го Кокорин стал игроком «Сочи», где в первом сезоне после тюремного заключения набрал 10 (7+3) очков по системе «гол+пас». Чуть позже форвард получил приглашение в «Спартак», пробыв в клубе несколько месяцев и не показав выдающуюся статистику.

Дарья Валитова и Александр Кокорин. личные соцсети Александра Кокорина

С января 2021 года Кокорин играет в «Фиорентине». Игрок отправился в Италию с семьей, которая долгое время находилась вместе с ним. Тем не менее летом того года появились неприятные новости. Девушка намекнула на какие-то изменения в их личной жизни, рассказав о предательстве близкого человека.

«Предательство близкого человека, наверное, это самое тяжелое, что может произойти с каждым из нас. Это похоже на маленькую смерть. Когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод», — написала тогда Валитова в соцсетях.

В декабре 2021-го Дарья подтвердила, что они с Кокориным расстались.

Дарья Валитова и Александр Кокорин. личные соцсети Александра Кокорина

Несмотря на то что Кокорин и Валитова разошлись, пара вместе проводит время с ребенком, отмечают его дни рождения и отдыхают. В июне 2022-го они улетели на Мальдивы и проводили отпуск в компании с 15-летней танцовщицей Тоней Худяковой, дочерью известного клипмейкера Павла Худякова.

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Союз эффектной блондинки и талантливого форварда был (а возможно, и остается) одним из самых красивых в российском футболе. Пара преодолела много сложных жизненных испытаний. Теперь Кокорин и Валитова не вместе, хотя для своего сына всегда будут оставаться самыми любящими и прекрасными родителями.