10 экстремально похудевших звезд российского шоу-бизнеса

Иногда кажется, что знаменитости знают особые секреты, которые помогают им выглядеть великолепно! Иначе как объяснить тот факт, что некоторые из них теряют лишние килограммы на глазах и спустя считаные месяцы демонстрируют идеальную форму и фигуру.

Рассказываем, кому из звезд российского шоу-бизнеса удалось быстро похудеть за короткий срок.

Моргенштерн

Моргенштерн.

Идеальное тело скандального рэпера Моргенштерна — не подарок природы, а большая и сложная работа над собой. Скинуть лишние 16 килограммов и добиться идеального пресса музыканту удалось всего за год. Сам Моргенштерн шутит, что для четких кубиков на животе в первую очередь нужно было стать богатым. Но за его эпатажной цитатой стоит простое желание быть в форме, ведь при весе в 100 кг достаточно проблематично выступать на сцене. Путь к стройности Моргенштерн начал с правильного питания — он исключил хлеб, крупы и сладости и отказался от жирной пищи. Теперь музыкант отдает предпочтение овощам, зелени и белковым продуктам. Ест Алишер маленькими порциями каждые 2-3 часа, а также пьет до 4 литров воды в день. А благодаря занятиям в спортзале всего за год Моргенштерн получил фигуру мечты.

Настя Ивлеева

Анастасия Ивлеева.

С ростом популярности телеведущая и блогер Настя Ивлеева вдруг начала резко сбрасывать вес. В какой-то момент звезда настолько похудела, что даже испугала поклонников новыми формами — публика решила, что Ивлеева окончательно измучила себя диетами. На это звезда лишь ответила, что никогда специально не худела и лишние килограммы исчезли сами собой из-за напряженного графика работы. В этом Настя немного слукавила, ведь как-то раз в своем Instagram блогер делилась с подписчиками секретами стройности. Все оказалось просто: правильное питание, много овощей и зелени, тунец в качестве белка, а также не есть за 3-4 часа до сна.

Макс Фадеев

Макс Фадеев.

Звездный продюсер Максим Фадеев уже давно ведет борьбу с лишним весом. Несколько лет назад музыкант заметно похудел, сбросив к 2018 году почти 70 килограммов. Публика была в шоке от таких изменений, но на достигнутом Фадеев не остановился — в общей сложности Макс скинул около 100 кг. А вскоре по просьбам своих поклонников продюсер раскрыл секрет такого волшебного похудения. В первую очередь Фадеев посоветовал всем, кто столкнулся с проблемой лишнего веса, обратиться к специалисту и заняться гормональным фоном. Методика же самого похудения, по его словам, совсем проста: нужно пить воду определенной температуры и употреблять правильные продукты. И, конечно, желательно найти свое увлечение, чтобы не зависеть от еды эмоционально.

Лолита

Лолита.

Певица Лолита Милявская всегда комфортно чувствовала себя с пышными формами и часто высказывалась против навязанных стереотипов женской красоты. Кроме того, звезда никогда не мучила себя диетами и ограничениями в еде. Но в 2020 году после развода с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита внезапно сильно похудела. Поклонники певицы испугались, что резкий сброс веса — последствия сильного стресса, ведь за короткий срок звезда стала весить на 20 килограммов меньше. Но Лолита поспешила развеять эти опасения, признавшись, что ее преображение началось еще в период замужества. После скандального развода певица улетела в свой дом в Болгарии, где много гуляла, благодаря чему ушел и лишний вес. Специально для похудения Лолита ничего не делала, ведь врач временно запретил ей даже занятия спортом. Нужно признать, что певица сильно похорошела. По ее словам, она собирается поддерживать форму и дальше, а пока все чаще радует поклонников шикарными фотографиями в роскошных нарядах.

Баста

Баста.

В 2020 году рэпер Василий Вакуленко вдруг поразил своих поклонников ошеломляющими результатами — музыканту удалось сбросить лишних 16 килограммов. Баста признался, что еще в начале года поставил себе цель постройнеть и прийти в форму. Для достижения тела мечты Василий сделал основной упор на бокс и кардиотренировки, а также скорректировал питание.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова.

Кажется, телеведущая Анфиса Чехова постоянно ведет борьбу за стройность и идеальные формы. В прошлом звезда часто то сбрасывала вес, то набирала его обратно. Но в конце 2020 года Чехова поразила своих фанатов действительно чудесным преображением: телеведущей удалось похудеть до заветных 65 кг. Но самое главное — она научилась поддерживать эту цифру. Для избавления от лишнего веса пришлось начать регулярно тренироваться, полностью отказаться от сахара, а также заменить мясо на рыбу и морепродукты. Кроме того, Чехова признается, что научилась питаться интуитивно и никогда не отказывает себе в желаемых блюдах и продуктах — такой прием помогает худеть комфортно и избавиться от пищевой зависимости.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова.

Певица Ирина Дубцова — еще одна знаменитость, которая постоянно ведет борьбу с лишним весом. Взять себя в руки и привести фигуру к желаемой форме звезде удалось во время карантина 2020 года. Ирина рассказывает, что именно тогда она начала регулярно тренироваться и нормализовала питание. Кроме того, Дубцовой удалось выспаться и хорошо отдохнуть, поэтому лишние килограммы ушли сами собой. И в этом нет ничего удивительного, ведь часто причиной лишнего веса становятся усталость и стресс.

Шура

Шура.

Исполнитель Александр Медведев, который выступает под псевдонимом Шура, долгое время вел борьбу в лишним весом. Певец перепробовал много диет, делал специальные процедуры, пил таблетки, но каждый раз сброшенные килограммы возвращались обратно. И вот год назад Шура действительно удивил публику волшебным преображением — звезде удалось похудеть на 30 килограммов. Секрет резкого сброса веса раскрыл директор певца. Он рассказал, что у Александра диагностировали и прооперировали грыжу, после чего посадили музыканта на строгую диету. Сегодня здоровый и счастливый Шура хвастается своим новым образом в Instagram .

Земфира

Земфира.

В начале своей карьеры певица Земфира выглядела не совсем так, как сегодня, — звезда весила на 15 килограммов больше. Но в какой-то момент исполнительница стала меняться и уменьшаться на глазах. Появились слухи, что причина в ее сильно неправильном образе жизни и возможном употреблении запрещенных веществ. Но оказалось, что преображение Земфиры было связано с положительным влиянием знаменитой подруги актрисы Ренаты Литвиновой. Также звезда с головой ушла в работу, поэтому вес ушел быстро и незаметно. Стоит отметить, что такие изменения пошли певице на пользу — выглядеть она стала более изящно и утонченно.

Кети Топурия

Кети Топурия.