Столкновение интересов. Как проехать перекресток и не попасть в ДТП

Даже светофор на пересечении двух дорог не дает гарантии, что здесь не будут происходить аварии .

Летом стартовала социальная кампания «Расставь приоритеты», посвященная безопасному проезду перекрестков — именно на этих участках в стране происходит около трети всех дорожно-транспортных происшествий.

Опасность могут нести и регулируемые перекрестки. Казалось бы, все элементарно — следите за светофором и проезжайте на зеленый. Однако по причине несоблюдения сигналов в 2021 году в России произошло более 3 тысяч ДТП, в которых 101 человек погиб и почти 5 тысяч пострадало. Разбираемся в нюансах проезда регулируемых перекрестков вместе с руководителем экспертно-аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Еленой Борисенко.

Внимание и бдительность

Светофор. Александр Казаков, Фото Известия

Итак, статистика Госавтоинспекции говорит нам, что главной ошибкой водителей на регулируемых перекрестках является нарушение требований сигналов светофора. Также к факторам, которые провоцируют совершение ДТП, относятся снижение внимания, движение не в своей полосе при поворотах, несоблюдение безопасной дистанции и неправильный выбор скорости, особенно в сложных погодных условиях.

«Первое правило: при приближении к перекрестку следить за дорогой, не отвлекаться на гаджеты и отвлекающие действия, в т.ч. разговоры людей, которые находятся в салоне во время поездки, — подчеркивает Борисенко. — В соответствии с проведенным исследованием, у части водителей есть убеждение, что перекресток — это продолжение дороги с отсутствием серьезных опасностей. Но на самом деле важно помнить: это место, где тесно пересекаются интересы различных участников дорожного движения. И важно быть внимательным и сохранять бдительность именно на перекрестках».

Правило «красный свет — проезда нет» — базовое для организации дорожного движения и максимально простое. Тем не менее часто находятся водители, которые им пренебрегают, причем в большей части сознательно. Но спешка на перекрестке совершенно не нужна и вредна.

«Необходимо заранее постараться просчитать, какой сигнал горит на светофоре к моменту, когда вы готовитесь совершить маневр, — советует эксперт. — Если светофор снабжен обратным отсчетом времени, посмотрите, когда переключится сигнал. В случаях, когда остается меньше трех секунд, нужно постепенно снижать скорость и не пытаться проехать перекресток в последний момент. Точно так же не стоит стартовать сразу после того, как загорелся зеленый сигнал, — на перекрестке еще могут завершать маневр как водители, едущие в другом направлении, так и пешеходы. Подождите пару секунд, убедитесь, что дорога свободна, и проезжайте, сохраняя бдительность».

Действительно, даже пересекая перекресток на зеленый, не нужно считать, что вы в полной безопасности. С другого направления дороги может двигаться нарушитель, решивший «проскочить» на запрещающий сигнал светофора. Или автомобили экстренных служб, которые в соответствии с ПДД обладают преимуществом при движении с включенными спецсигналами.

Иногда бывает, что светофоры на дороге установлены часто, и проезжая один, вы уже видите следующий. В этом случае важно правильно оценивать обстановку и уметь прогнозировать в том числе и поведение других водителей, которые, так же как и вы, реагируют на сигналы.

Не думай о секундах свысока

Перекресток. Павел Бедняков, Фото Известия

Еще одно незыблемое правило — как и при приближении к пешеходному переходу, перед перекрестком необходимо обязательно убирать ногу с педали газа. Сбросив скорость, вы получите несколько дополнительных секунд на то, чтобы оценить ситуацию. К сожалению, на дороге легко увидеть водителей, которые не только не снижают, а даже увеличивают скорость перед перекрестком.

«Согласно данным статистики, более трети водителей, особенно в плотном потоке автомобилей, пытаются «успеть проехать» перекресток на желтый или даже уже на включившийся красный сигнал светофора, — говорит Борисенко. — Тогда как в случае возникновения ДТП любое превышение скорости может привести к более тяжелым последствиям».

Знакомая каждому ситуация: автомобили притормаживают перед светофором, который начал переключаться с разрешающего сигнала на запрещающий, но в то же время некоторые водители продолжают движение, пытаясь «проскочить». Уже горит красный сигнал, но автомобили продолжают проезжать через перекресток, провоцируя аварии.

«ПДД четко регламентируют ситуацию, — отмечает эксперт. — Тем не менее наши исследования указывают, что примерно 56% водителей сомневаются, что запрещен проезд перекрестка на желтый сигнал светофора. Правда, в ПДД РФ существует пункт 6.14, которым водители пользуются: если при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх автомобили не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, дальнейшее движение разрешается.

Мы рекомендуем остановиться и подождать зеленого сигнала светофора, других вариантов быть не может".

Действительно, погоня за «экономией» секунд может привести к трагическому финалу. Тем более выгода от этого мнимая. Большую часть торопыг вы встретите уже на следующем светофоре, который они уже не успели проскочить.

Новый поворот, и мотор ревет

Дорога. Константин Кокошкин, Фото Известия

Чуть сложнее ситуация для водителей, проезжающих регулируемый перекресток, — это когда нужно не проехать прямо, а повернуть направо. Конечно, этот маневр по сложности и опасности не идет в сравнение с коварными левыми поворотами, но несколько несложных правил нужно помнить и здесь.

«При повороте направо на регулируемом перекрестке необходимо определять свой маршрут и занимать предназначенную для этого полосу заранее, вне зависимости от того, есть на светофоре специальная секция со стрелкой или нет, — замечает Борисенко. — Это может быть крайняя правая полоса или несколько. И обязательно следите за разметкой».

За последние годы в больших городах организовано много выделенных полос для общественного транспорта, которые необходимо пересекать при повороте направо. Внимательно следите за тем, чтобы при перестроении через разрыв в разметке не столкнуться на «выделенке» с автобусом или такси. Поиск правильного места для пересечения такой полосы превращается в сложную задачу, если, к примеру, разметка истерлась — так бывает, например, после зимы. Хотя опасность, которую не ждали по «правому борту», может исходить и не от общественного транспорта.

«При любом повороте, даже правом, проверяйте так называемые «слепые зоны», — подчеркивает эксперт. — Часто по правому краю дороги двигаются велосипедисты, которые собираются проехать через перекресток прямо. И водителю автомобиля, поскольку именно он управляет транспортным средством повышенной опасности, необходимо всегда контролировать правую сторону».

Если вы не заняли правильную полосу для поворота, то по требованиям ПДД РФ на зеленый сигнал должны следовать прямо, не создавая помех другим участникам дорожного движения. В крайнем случае водители могут проявить солидарность и пропускать друг друга по «правилу шестеренки»: в сложных ситуациях поочередно проезжает по одной машине с каждого направления.

Будьте вежливы друг к другу

Пешеходный переход. Фото Константин Кокошкин, Известия Константин Кокошкин, Фото Известия

Еще одна аксиома для водителя — при повороте с перекрестка направо обязательно следить за пешеходами, которые переходят проезжую часть. Они одновременно с вашим поворотом могут переходить дорогу по разрешающему сигналу пешеходного светофора и имеют преимущество. Важно быть вежливым и аккуратным по отношению к наименее защищенным участникам движения.

«Обратите внимание на появление особенной, новой секции светофора, которая регламентирует правые повороты: мигающая белая с изображением пешехода, — говорит заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич. — В Москве они распространены. Помните, что при появлении секции необходимо при повороте обязательно пропустить людей, переходящих дорогу. Но даже когда такого сигнала нет, при повороте автомобиля направо пешеходам тоже может гореть зеленый сигнал. Именно поэтому необходимо быть очень внимательным и обращать внимание в том числе и на сигналы пешеходного светофора».

И, конечно, при повороте направо всегда следует снижать скорость. Существует риск что-то не заметить за поворотом: из-за препятствий, отсутствия внимания, погодных условий. А мы с вами уже знаем: чем быстрее вы двигаетесь, тем выше риск получения тяжелых травм при возможном столкновении.

«Да, иногда инфраструктура позволяет проезжать повороты на большой скорости, — отмечает эксперт. — Но тогда возрастает риск не успеть вовремя остановиться при возникновении аварийной ситуации».

И точно не следует пытаться использовать «поворотную» полосу для того, чтобы объехать поток автомобилей в попутном направлении. Для других участников движения подобные маневры могут превратиться в сюрприз. Недавно в Москве случилось резонансное ДТП: на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы «Рэйндж Ровер» вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода. Как было видно на записях с видеокамер, водитель в нарушение требований разметки двигался по полосе для поворота направо, а затем попытался встроиться в поток, да еще с пересечением выделенной полосы. Уходя от столкновения с такси, на мокрой дороге он не справился с управлением и опрокинулся. Помните, любые обгоны на регулируемых перекрестках правилами строго запрещены.