Расставляем приоритеты. Как правильно проезжать нерегулируемые перекрестки

Отсутствие светофора — повод быть более внимательным на перекрестке и, конечно, строго следовать ПДД.

В России продолжается социальная кампания «Расставь приоритеты!», посвященная безопасному проезду перекрестков. Именно здесь происходит около трети всех ДТП, в которых погибли или пострадали люди, фиксируемых в стране.

Чтобы неприятных и трагических ситуаций на перекрестках было как можно меньше, мы продолжаем рассказывать о том, какие ошибки совершают водители и как их избежать. А помогает нам в этом руководитель экспертно-аналитического отдела экспертного центра «Движение без опасности» Елена Борисенко.

Кто едет первым

В прошлый раз мы разъясняли нюансы проезда регулируемых перекрестков. При видимой простоте: зеленый свет — проезжай, красный — стой, отдельные несознательные водители пытаются выгадать последние секунды разрешающего сигнала светофора или «проскочить» на мигающий желтый сигнал и превращают порядок в хаос. Что уж говорить о перекрестках, где светофора нет. Конечно, зачастую это пересечение пары тихих улиц, но бывает и так, что движение в таких местах более чем оживленное. Вот тут у многих начинаются сложности.

По данным официальной статистики Госавтоинспекции, самой распространенной причиной ДТП на перекрестках в России является несоблюдение очередности проезда. Проще говоря, водители не могут определить, у кого приоритет. За 2021 год на перекрестках произошло более 16 тысяч ДТП, в которых погибло более 700 человек и свыше 23 тысяч пострадало.

Движение автомобилей в Москве. Фото Global Look Press

Выходит, нерегулируемый перекресток по всем показателям в несколько раз опаснее регулируемого. Что же нужно помнить, приближаясь к такому пересечению дорог? Если нет светофора, ищите взглядом знаки приоритета. Причем делать это нужно заранее, чтобы по ним определить, находитесь вы на главной дороге или второстепенной. Так, если вы видите знак 2.1 «Главная дорога», нужно проехать перекресток первым, если знак 2.4 «Уступите дорогу» — пропустить всех участников дорожного движения.

— Если ни светофора, ни знаков приоритета на перекрестке нет, то пересекающиеся здесь дороги — равнозначные, — напоминает Борисенко. — В таком случае вступает в силу правило «помеха справа». К сожалению, согласно проведенным нами исследованиям, 29% водителей не знают этого правила. Удивительно, потому что оно является на дороге одним из ключевых при проезде перекрестков. Правило «помеха справа» необходимо выучить и обязательно знать.

Обратимся к тексту Правил дорожного движения, пункт 8.9: «В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа». То есть когда на перекрестке равнозначных дорог вы видите, что по правую руку от вас другое авто, — вы обязаны его пропустить. Если помеха от вас слева, первым проезжаете вы.

Пешеход переходит через дорогу. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Задача со звездочкой

Но это самые простые варианты, бывают случаи и заковыристее. Как часто бывает, самое сложное — в деталях. К примеру, в ПДД п.6.15 используется формулировка: «В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора». То есть светофор на перекрестке — царь и бог. Но знаки, которые вы можете видеть одновременно с ним, тоже стоят здесь не просто так.

— Важно помнить, что когда на регулируемом перекрестке светофор выключен либо вышел из строя, то перекресток автоматически становится нерегулируемым, — отмечает эксперт. — Если вы видите только мигающий желтый сигнал или не видите никакого, нужно руководствоваться знаками приоритета. Еще в такой ситуации обязательно пропускать пешеходов, которые при переходе по «зебре» получают преимущество над транспортными средствами.

Также необходимо помнить, что водители должны снижать скорость перед пешеходными переходами. Да и вообще перед любыми перекрестками, об этом мы уже говорили. Кроме того, правилами дорожного движения запрещается остановка ближе пяти метров до пешеходного перехода. Это нужно, чтобы не перекрывать обзор другим участникам дорожного движения. Иначе легко не заметить, например, ребенка небольшого роста.

Также нередко знаки приоритета соседствуют со знаком 8.13 «Направление главной дороги», который указывает, что главная дорога на перекрестке меняет направление, следовательно, мы будем выполнять маневр (поворот налево). На это необходимо обязательно обращать внимание — ведь приоритет не у тех, кто едет прямо, а у тех, кто поворачивает. В таких случаях, если оба водителя двигаются по главной дороге, они при разъезде между собой должны руководствоваться правилом помехи справа.

Еще один частный случай — круговые перекрестки. У многих водителей они вызывают затруднения. Уступить или проехать самому?

— В подавляющем числе случаев приоритет у тех, кто уже находится на круге, — объясняет Борисенко. — Это происходит, если перед въездом вы видите знак «Круговое движение» или «Уступи дорогу». Обратный случай редко, но встречается, когда на въезде на круговой перекресток установлен знак «Главная дорога».

С второстепенной на главную

Итак, на главной дороге вы хозяин положения — вас должны пропускать, вы обладаете правом приоритетного проезда. Но давайте представим другую ситуацию: у вас второстепенная дорога, и вы, соблюдая правила и пропуская других водителей, поворачиваете на главную. Даже если поворот правый, ослаблять внимание нельзя ни на секунду. Особенно если нужно выехать на проезжую часть дороги с оживленным движением.

— Очень полезный навык — уметь хотя бы примерно определять скорость других транспортных средств при выезде с второстепенной дороги на главную, — комментирует заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин. — Ведь так называемые разгонные полосы у нас есть далеко не везде. Даже при повороте направо нужно верно оценивать обстановку. Очень полезно немного притормозить и еще раз подумать, успеешь ты встроиться в поток перед приближающимися автомобилями или нет, пропустят тебя другие или нет. Да, это сложно, но необходимо. Если же перед перекрестком вы видите знак «Стоп», то это прямое руководство, что необходимо остановить транспортное средство. Многие, к сожалению, этим знаком пренебрегают.

Кстати, важный нюанс, касающийся выезда с проселков. Если вы не можете определить, есть ли дорожная разметка, а знаков приоритета нет, правила предписывают считать, что вы находитесь на второстепенной дороге.

Наконец, необходимо помнить: в большинстве случаев на перекрестках, регулируемых сигналами светофоров, преимущество имеют рельсовые транспортные средства — трамваи.

— Никогда не забывайте, что кроме машин со спецсигналами на равнозначной дороге преимущество перед обычными транспортными средствами всегда имеет трамвай, — говорит Борисенко.

Трамвай. Фото Global Look Press

Можно ли здесь обгонять?

Еще один случай, больше характерный для крупных городов, — пробки. Часто можно увидеть, как движущиеся в одну сторону автомобили перекрывают дорогу другому направлению, и тут уже не помогут ни светофор, ни знаки приоритета. В связи с этим на дорогах появился новый вид разметки, так называемая «вафельница», который запрещает выезд на перекресток, если за ним возник затор.

«В таких ситуациях ключевую роль играет рассудительность водителя и его умение прогнозировать ситуацию. Некоторые пытаются проехать через перекресток, даже когда очевидно, что за ним — затор», — считает Борисенко.

А бывает и противоположная ситуация: дорога пустая, водитель мчится на скорости. Но вот перед ним возник задний борт большегруза или просто автомобиль, движущийся не так быстро. Нужно обогнать, но впереди перекресток, как быть? В прошлый раз мы говорили, что на регулируемых перекрестках обгоны категорически запрещены. А если светофора нет?

— Обгон на нерегулируемых перекрестках допускается правилами при движении по главной дороге, но мы категорически не рекомендуем этого делать, — говорит эксперт. — Это хотя и разрешенный, но опасный маневр. Согласно результатам нашего исследования, только 24% опрошенных допускают совершение обгона при необходимости на нерегулируемом перекрестке при движении по главной дороге.

На самом деле такая ситуация на проезжей части дороги, даже если она не идет вразрез с ПДД, может сулить неприятности. Выезжая на полосу встречного движения и «спрятавшись» за попутный автомобиль, вы пропадаете из поля зрения водителя, который может в этот момент выезжать со второстепенной дороги. И сами визуально не контролируете примыкающую дорогу. Последствия могут быть необратимыми. Не спешите! Наслаждайтесь каждым моментом своей жизни! Не превышайте и не обгоняйте, если на то нет особенных причин!