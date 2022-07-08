Очевидное-невероятное. 25 лет самому знаменитому стандарту в истории футбола

Вы точно помните тот самый удар.

В этом году «Спорт-Экспресс» присоединился к реализуемому Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России всероссийскому социальному проекту «Расставь приоритеты!», направленному на соблюдение приоритетности проезда перекрестков.

У спорта и дорожного движения гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Это и необходимость следовать установленным правилам, и отработка обязательных элементов практически до автоматизма. Ни один матч не обходится без стандартных положений, где эти два фактора играют ключевую роль, а на дороге они незаменимы при проезде перекрестков.

На этот раз поговорим о легендарном штрафном ударе, а в конце проведем небольшой тест, где проверим знание как футбольных правил, так и ПДД.

В это трудно поверить, но знаменитому штрафному Роберто Карлоса недавно исполнилось четверть века. Его считают лучшим голом, когда-либо забитым со стандартных положений, и одним из самых красивых ударов в истории футбола вообще.

Этот гол, пожалуй, видел каждый — около 30 тысяч зрителей живьем на трибунах и миллионы, если не миллиарды, в многочисленных повторах на телевидении и в интернете. Он давно перестал быть просто ударом и ушел в болельщицкий фольклор, в разряд «легенды и мифы».

Роберто Карлос. Фото Getty Images

Как это было

3 июня 1997 года во французском Лионе игрался матч открытия так называемого «Турнуа де Франс». Ныне уже прекративший существование Кубок конфедераций тогда еще проводился как Кубок короля Фахда в Саудовской Аравии в декабре, а тестовое мероприятие за год до старта чемпионата мира было необходимо. Поэтому Федерация футбола Франции задумала провести товарищеский турнир четырех команд. На него пригласили действующих чемпионов мира бразильцев, а также сборные Италии и Англии — участникам предстояло сыграть в один круг на аренах в Париже, Нанте, Монпелье и Лионе.

Фаворитами турнира считались именно Франция и Бразилия — не случайно эти же команды через год сойдутся в финале ЧМ-1998. Пока же им предстояло сыграть между собой в первом туре. У французов в стартовом составе помимо прочих вышли Фабьен Бартез, Лоран Блан, Зинедин Зидан, Марсель Десайи, Дидье Дешам, Патрик Виейра и Робер Пирес. Бразильцы располагали целой россыпью чемпионов мира-1994: Таффарел, Дунга, Алдаир, Леонардо, Кафу, Мауро Силва. И великолепным дуэтом нападающих в лице Ромарио и Роналдо.

На этом фоне не особо выделялся 24-летний на тот момент Роберто Карлос, хотя новичком в составе «Селесао» он точно не был, совсем наоборот. 168-сантиметровый футболист с мощнейшим ударом начинал карьеру в нападении, но позже стал играть левого крайнего защитника. В сборной Бразилии он дебютировал еще за пять лет до этого, но на золотой ЧМ-1994 не попал.

Хотя вполне мог это сделать — к 1994 году Роберто Карлос уже был двукратным чемпионом страны с «Палмейрасом» и дважды признавался лучшим футболистом турнира. За последующие три года защитник успел переехать в Европу, провести не самый удачный сезон в итальянском «Интере» и перейти в мадридский «Реал». В «Королевском клубе» Карлос станет настоящей суперзвездой — к началу июня 1997 года он уже выиграл первый из четырех титулов чемпиона Испании.

Роберто Карлос. Фото Getty Images

Тот самый удар

Первые 20 минут матча Франции и Бразилии на стадионе «Жерлан» в Лионе ничем особым не запомнились — команды играли осторожно, вели разведку и больше старались обезопасить собственные ворота. Но на 21-й произошел эпизод, который затмил бы любые предыдущие события, даже самые яркие.

Таффарел ввел мяч в игру ударом от ворот, на чужой половине поля Роналду здорово зацепился за этот заброс на «втором этаже». Форварда взяли «в коробочку» Виейра и Блан — датский арбитр Ким Милтон Нильсен дал свисток и назначил штрафной. Как принято говорить, метрах в 35 от ворот, хотя потом дистанцию выяснили точно — 33 метра 13 сантиметров.

К мячу подошел Роберто Карлос, и на первый взгляд ситуация выглядела не очень перспективной. До ворот не близко, Бартез принялся выстраивать «стенку» из четырех футболистов, точка располагалась чуть правее центральной оси поля. Не лучшие условия для прямого удара по воротам.

Но шестой номер бразильцев думал по-другому. Начав разбег из центрального круга, Карлос сделал несколько фирменных семенящих движений, затем перешел на широкий шаг и мощно пробил с рабочей левой ноги, причем внешней стороной стопы. То, что случилось дальше, многие считают настоящей магией.

Мяч поначалу полетел заметно правее от створа ворот. Так что даже Бартез успел расслабиться, а сидящий за рекламными щитами болбой инстинктивно пригнулся. Но удар вышел настолько крученым, что этот самый мяч повернул в воздухе как будто управляемый снаряд, чиркнул о внутреннюю сторону штанги и оказался в сетке — 1:0!

Действительно, любой штрафной, угловой, пенальти — это стандартное положение. Как, например, проезд перекрестка для автомобилиста. Условия на поле, как и на дороге, могут быть разными. Погода, видимость, трафик — каждая из ситуаций уникальна, но в то же время у них есть общие исходные правила. Поэтому многократным повторением можно и нужно доводить навыки вождения автомобиля до автоматизма. У подходящего к мячу Роберто Карлоса и подъезжающего к перекрестку водителя нет большого количества времени, чтобы остановиться и подробно проанализировать все факторы. Но если они делали это уже сотни раз, то способны принимать правильные решения очень быстро, даже интуитивно.

Можно ли повторить?

Удар Роберто Карлоса тут же разлетелся по мировым СМИ. Его объявили «невероятным», «чудесным» и даже «противоречащим законам физики». Настолько, что он стал предметом настоящих научных исследований.

Роберто Карлос и Дунга празднуют гол. Фото Getty Images

Причем максимально серьезных — ученые писали работы по аэродинамике, проводили эксперименты, защищали целые диссертации. И до хрипоты спорили, возможно ли такое повторить, неизменно подтверждая свои выводы научными аргументами. Например, группа французских физиков в составе Гийома Дюпе, Анн Ле Гофф, Давида Кере и Кристофа Клане по итогам ряда опытов пришла к выводу, что еще один такой удар с аналогичной дистанции возможен при соблюдении верных исходных данных, учитывая силу удара. А вот их бразильский коллега Луиш Фернанду Фонтанари не согласен — по его мнению, «физика идеально объясняет траекторию полета мяча, но шансы на то, что удастся воссоздать такие же условия — силу удара, точку воздействия ноги на мяч и так далее, — настолько ничтожны, что мы можем считать этот гол чудом».

Сейчас в интернете можно даже найти посвященные этому удару ролики и тексты в стиле «физика для чайников». Но менее великим гол Роберто Карлоса от этого не стал. Сам он признавал, что до сих пор остается под впечатлением, пересматривая эпизод. Но секрет видит в другом.

— Честно говоря, до сих пор точно не знаю, как мне это удалось, — говорит Роберто Карлос. — Это был красивейший гол. Но сейчас очень много хороших исполнителей штрафных, поэтому, я думаю, рано или поздно кто-нибудь забьет похожий мяч. Это только вопрос времени. Был ли у меня секрет исполнения штрафных? Очень много тяжелой работы на тренировках, я делал это на протяжении всей карьеры. Но в конце концов оно того стоило.

На дороге крайне важно соблюдать правила дорожного движения. При обучении в автошколах особое внимание уделяется теме проезда перекрестков. Однако со временем бывает, что даже у опытных водителей теория стирается из памяти, правила забываются. Это может привести к ошибкам и дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому так важно неукоснительно следовать правилам дорожного движения и правильно расставлять приоритеты при пересечении перекрестков.

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