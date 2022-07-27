Пересечение интересов. Первый титул Шумахера так и остался самым скандальным

Столкновение Михаэля Шумахера и Дэймона Хилла на «Гран-при Австралии» в Аделаиде в 1994-м — одно из самых знаменитых в истории «Формулы-1»

«Спорт-Экспресс» продолжает серию публикаций в рамках всероссийского социального проекта «Расставь приоритеты!», реализуемого Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и направленного на соблюдение приоритетности проезда перекрестков.

На этот раз хочется обратить внимание на то, что любой перекресток — место, где пересекаются не только дороги и водители, но и интересы пешеходов. Все участники дорожного движения следуют разными маршрутами: кто-то проезжает по прямой, кто-то поворачивает, кто-то пересекает проезжую часть пешком. Но какой бы ни была траектория, каждому хочется преодолеть перекресток быстрее остальных. Так происходит во многих видах спорта, прежде всего — в различных видах гонок. Сколько бы участников ни вышло на старт, победу может праздновать только один, и никто по доброй воле не хочет уступать.

В обычной жизни очередность проезда строго регламентирована правилами — для этого есть светофоры, дорожные знаки, правила приоритета. И если вы хорошо ориентируетесь в ПДД, то преодолеете даже самый сложный перекресток без проблем. В спорте же разобраться в ситуации, где счет идет на мгновения, часто гораздо труднее.

И даже через много лет бывает сложно однозначно сказать, кто был прав, а кто виноват. Например, авария с участием Михаэля Шумахера и Дэймона Хилла случилась еще в ноябре 1994-го, а умы болельщиков будоражит до сих пор.

На пути к величию

Сезон-1994 в чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» вообще был непростым. Несколько предыдущих лет доминировала команда «Уильямс», но перед стартом нового розыгрыша в технический регламент был внесен ряд изменений, чтобы повысить конкуренцию.

Это привело к тому, что на старте сезона британская команда столкнулась с рядом трудностей и перестала быть гегемоном, а затем на «Гран-при Сан-Марино» в Имоле разбился лидер, прославленный гонщик Айртон Сенна. Учитывая, что ранее из «Ф-1» ушли чемпионы прошлых лет Найджел Мэнселл и Ален Прост, место главного фаворита в борьбе за титул стало вакантным.

На него быстро нашлись два претендента — партнер Сенны по «Уильямс» британец Дэймон Хилл и один из самых талантливых молодых гонщиков того времени, первый пилот «Бенеттон» немец Михаэль Шумахер. До этого каждый из них уже успел побывать на третьем месте по итогам сезона, а теперь кому-то предстояло стать первым.

По ходу чемпионата Шумахер смотрелся предпочтительнее — он выиграл шесть этапов из первых семи. Но в то же время у многих, в том числе и у представителей международной федерации, были вопросы и к оснащению машины «Бенеттона», и к манере езды самого Михаэля. Поэтому во второй половине сезона Шуми схлопотал несколько дисквалификаций — два раза его результаты аннулировали, еще две гонки немец пропустил. Все эти четыре этапа выиграл Хилл.

Механики осматривают болид Дэймона Хилла после столкновения. Фото Getty Images

Знаменитое столкновение

В концовке фавориты обменялись победами в Испании и Японии, и к последней гонке сезона в австралийской Аделаиде напряжение достигло максимума. В общем зачете лидировал Шумахер, но Хилл отставал от него всего на одно очко.

Поул в Австралии взял ветеран Мэнселл, по ходу сезона вернувшийся в «Уильямс» из американской серии CART. Но лидеры сезона были явно быстрее остальных. Сразу после старта Шуми и Хилл рванули вперед по городской трассе и круг за кругом стали увеличивать отрыв от конкурентов. Разница между ними была небольшой, около двух-трех секунд.

Так прошло 35 кругов из 81. А на 36-м зрители увидели одну из величайших драм в истории «Ф-1». Шумахер в повороте «Ист Террас» на секунду потерял контроль над машиной, ее занесло и выбросило с трека. Немец сумел «поймать» болид, но на городской трассе расстояние до отбойников было минимальным, и «Бенеттон» ударился об стену. В результате у машины немца оказалась сломана задняя подвеска.

Хилл за эти несколько секунд оказался совсем рядом и пошел в атаку. При этом британец не видел самого момента контакта конкурента с отбойником, и не знал, что тот получил повреждение. Шумахер отбил первую попытку обгона, но Хилл тут же устремился в следующий поворот по внутреннему радиусу. Михаэль вывернул руль вправо и врезался в соперника.

«Бенеттон» поднялся в воздух, проехал несколько метров на двух колесах, вернулся в исходное положение и влетел в барьер из шин. Для Шумахера гонка была закончена — он, по его собственным словам, просто стоял, смотрел на проезжающие машины и надеялся, что не увидит среди них Хилла.

Дэймон тем временем с поврежденным рычагом передней подвески добрался до боксов на трех колесах. Механики попытались устранить неисправность, но быстро поняли, что в полевых условиях это невозможно. Хилл сошел, Мэнселл одержал последнюю победу в карьере, а Шумахер взял первый титул.

Дэймон Хилл. Фото Getty Images

Противоречивая победа

Болельщики начали спорить о причинах столкновения еще во время гонки — и большинство из них были не на стороне Шумахера. Разделились на два неравных лагеря и журналисты с экспертами. При этом стюарды «Гран-при», разобрав инцидент по горячим следам, сочли его чисто гоночным и не стали прибегать к санкциям.

Сам Шумахер изначально придерживался той же позиции и не изменил ее в будущем. За что его немало критиковали, особенно в британской прессе. Хилл, первоначально осторожно оценивавший инцидент, спустя годы начал почти открыто обвинять соперника.

— Время вспять не повернуть, но я никогда не думал, что мне следовало воздержаться от той атаки, — говорил Хилл в 2020-м. — Тогда я не знал, что машина Шумахера повреждена. До этого он оторвался, и мне не хотелось отстать снова. Я поступил так, как считал правильным в тот момент. У меня появилась возможность атаковать, а потом Михаэль закрыл траекторию.

Михаэль Шумахер после гонки. Фото Getty Images

Крайне любопытно также, что «Уильямс» не стал подавать протест на итоги гонки — как позже объяснял глава команды Патрик Хэд, из уважения к памяти погибшего по ходу сезона Сенны. Хотя в британской конюшне, по его же словам, «были на сто процентов уверены в вине Шумахера». А как вспоминал бывший в то время главой ФИА Макс Мосли, в случае подачи жалобы от «Уильямса» итоги сезона точно были бы пересмотрены.

Как бы то ни было, Шумахер сохранил звание чемпиона мира — впоследствии он выиграл еще шесть титулов, но первый так и остался самым скандальным. Хилл взял свое чемпионство двумя сезонами позже, в 1996-м, когда Шуми уже перешел в «Феррари».

История почти повторилась в сезоне-1997: перед заключительным этапом в испанском Хересе Шумахер опережал Жака Вильнева на одно очко. В квалификации они и примкнувший Хайнц-Харальд Френтцен показали одинаковое время, и поул достался Вильневу, который первым зафиксировал такой результат. На старте Шумахер прошел канадца и лидировал до 48-го круга. На нем Вильнев предпринял попытку обгона и почти прошел соперника.

Как и двумя годами ранее, Шуми пошел на контакт, но на этот раз неудачно: машина Вильнева не пострадала, а Михаэль закончил гонку в гравии. Он потерял шансы на победу в общем зачете, а после разбора инцидента был лишен и второго места по итогам сезона.

В двух схожих ситуациях толкование правил «Формулы-1» оказалось неоднозначным. ПДД четко регламентируют порядок проезда перекрестков: на регулируемых за это отвечает светофор, на нерегулируемых нужно следить за знаками приоритета, в случае их отсутствия руководствоваться правилом «помехи справа». Помните о правилах и не повторяйте ошибок Шумахера — на обычной дороге титул чемпиона мира на кону не стоит.

Конфликты случаются не только на спортивных аренах, но и на дороге. Часто причиной служит не злой умысел, а незнание правил дорожного движения. Отдельно здесь стоит отметить правила проезда перекрестков, которые все мы проходили в автошколе, но не все помним с течением времени. Проверь себя — попробуй ответить на вопрос!

Перекресток неравнозначный, при этом главная дорога меняет направление. Транспортные средства, находящиеся на главной дороге, имеют преимущество. Между собой безрельсовые транспортные средства руководствуются «правилом правой руки», уступая трамваю, имеющему преимущество в равнозначных условиях. Трамвай «А» проезжает первым, ты можешь двигаться после него. Легковой автомобиль и трамвай «Б» — одновременно, так как их траектории не пересекаются. («Дорожные знаки», пункты 13.9, 13.10, 13.11 ПДД)