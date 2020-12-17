Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал новость о том, что российским спортсменам до конца 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«В связи c решением суда в Лозанне скажу следующее: народу-победителю негоже выступать под нейтральным белом флагом. Если уж и ехать на Олимпиады, чемпионаты мира и другие международные соревнования, то только под красным флагом — знаменем Ленина, Великого Октября и победы!» — написал Зюганов в Twitter.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.