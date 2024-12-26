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Сегодня, 21:15

Журова — о нарушениях ПДД российскими спортсменами: «Я это не одобряю»

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии «СЭ» отреагировала на информацию о большом количестве нарушений ПДД у российских спортсменов.

«Если не уточняется, за что штрафы, то не берусь судить ребят. Потому что это может быть парковка — бывает, что припарковаться не всегда есть возможность. Все-таки штраыф за парковку и за превышение скорости — это разное. Поэтому без уточнений не знаю... И простые люди нарушают: у меня есть знакомая, которая каждый день нарушает.

Я, конечно, это не приемлю. Но знаю, что ругаются: «Ай, опять там нарушение...» Эти нарушения криминальны, если это нарушения скоростного режима или правил дорожного движения. Если это парковка, наверное, тоже надо правильно парковаться, но это больше безалаберность, чем что-то другое», — сказала Журова «СЭ».

Также Журова высказала свое отношение к нарушениям ПДД.

«Принципиально отношусь, даже когда у меня водители пытаются нарушить, говорю: «Не-не, давайте без этого». Не одобряю. Ни в какой аэропорт я опаздывать не буду: значит, сяду на метро и поеду», — добавила Журова.

Из всех российских спортсменов лидером по количеству штрафов стал защитник «Химок» Георгий Джикия: экс-капитан «Спартака» получил 652 штрафа за нарушение правил дорожного движения по итогам 2024 года.

Также в тройку главных нарушителей ПДД попал нападающий «Зенита» Александр Соболев — 264 штрафа (3-е место), вторым стал олимпийский чемпион в фигурном катании, тренер и хореограф Илья Авербух.

Александр Абустин

Георгий Джикия
Светлана Журова
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