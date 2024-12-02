Журова: «Если Трамп выполнит обещания по переговорам с Украиной, то Россия будет на ОИ-2026 с флагом и гимном»

Депутат Госдумы России Светлана Журова оценила возможность возвращения олимпийской сборной страны к международным соревнованиям в случае улучшения политической ситуации в мире.

«Мы уже видим положительную тенденцию в вопросах российского спорта. К примеру, избрание Алишера Усманова президента Международной федерации фехтования (FIE) — одно из них. Насколько я понимаю, ряд федераций сейчас допускают до чемпионатов мира. Тем более, если Трамп выполнит свои обещания по поводу мирных переговоров с Украиной, то я не сомневаюсь, что наши спортсмены на Олимпиаде 2026 года будут участвовать, причем скорее всего с флагом и гимном. Но для этого надо всем попасть на мировые первенства и Кубки мира, через которые у многих проходит отбор», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил с критикой российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны.