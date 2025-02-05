Журова: «Российские спортсмены скоро вернутся на мировую арену с флагом и гимном»

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о перспективах российских спортсменов вернуться на международные соревнования без каких-либо ограничений.

«Начинаются разговоры о мирных переговорах, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Журовой. — А это значит, что скоро на международные соревнования вернутся и российские спортсмены — скорее всего, с флагом и гимном. Но нам начинают вставлять палки в колеса, хотят подольше сохранить наших спортсменов либо в отстранении, либо в нейтральном статусе. Поэтому в прессе появляются наезды западных спортсменов, которые выступают против России. Появляются непонятные дисквалификации наших атлетов за нарушения, которые они якобы совершили 10 лет назад. Какие-то непонятные допинговые дела, которые ВАДА достает из рукава. Это точно не случайно, это методичная работа по сохранению российского спорта в изоляции. Ведь у Международного олимпийского комитета (МОК) по сути нет уже оснований банить наш спорт».