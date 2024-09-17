Журова рассказала, чем предстоит заниматься Матыцину на новой должности в Госдуме РФ

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» назначение бывшего министра спорта России Олега Матыцина на должность председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

— Отработав министром спорта, Олег Васильевич понимает, как менять законодательство. Тут есть определенная гармонизация ряда законов в нашей отрасли, потому что мы перешли на новую систему. Он знает это непосредственно из опыта исполнительной власти. Сейчас существует небольшая межведомственная нестыковка между системами образования и спорта. С этим надо разбираться. Думаю, что Олег Васильевич серьезно этим займется.

Еще есть вопрос по участникам СВО и их реабилитации через спорт. Допускаю, что нужно будет урегулировать законодательство, внеся изменения в закон о спорте. Это тоже надо оперативно решать. Эта тема будет ключевой для работы комитета, — сказала Журова «СЭ».

Ранее пост главы комитета занимал Дмитрий Свищев, который был освобожден от должности 23 июля 2024-го.

7 мая Матыцин не вошел в новый состав правительства, а пост министра спорта занял Михаил Дегтярев.

Александр Абустин