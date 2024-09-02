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Сегодня, 21:55

Журова поддержала мнение Путина о деятельности МОК

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Олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на высказывания президента страны Владимира Путина о политике Международного олимпийского комитета (МОК).

— Путин понимает, что международное олимпийское движение деградирует. Политизация в спорте никогда ни к чему хорошем не приводит. Потому что это не про спорт. Спорт всегда старались отделить от этого.

Особенно плохо, когда правила диктует одна страна. А остальные не решают сами, а смотрят на нее и ждут, что она скажет и прикажет. При этом у американцев существуют определенные двойные стандарты. Ведь внутри самих США российские спортсмены не поддаются какой-то обструкции и запретам. Например, хоккеисты НХЛ. И получается, что американцы такие хорошие, а против России выступает другая часть мира, — сказала Журова Vprognoze.ru.

Президент Путин обвинил руководство МОК в попытках сохранить свою власть вместо борьбы за права спортсменов.

Источник: Vprognoze.ru
Светлана Журова
МОК
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