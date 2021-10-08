Журова поддержала инициативу проведения товарищеского матча между Россией и Украиной

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на предложение Виталия Милонова провести товарищеский матч между сборными России и Украины.

«Прекрасная инициатива! Вопрос — исполнима ли она со стороны Украины? С нашей точно да. Но, думаю, Украина вряд ли захочет проводить товарищеские матчи. Скажут, что мы им не товарищи. Если кто-то из украинских футболистов и руководителей согласится на такой матч — сами понимаете, что их в этой стране ждет. Это прекрасное предложение, только украинская сторона ее не примет. Это поспособствует укреплению взаимоотношений между странами», — сказала Журова «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил провести товарищеский матч между сборными России и Украины в декабре перед паузой на зимние сборы.

В рейтинге ФИФА сборная Украины идет на 27-м месте, Россия — 37-я.