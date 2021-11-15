Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Это невозможно. Не доказано, что Россия имеет отношение к потоку мигрантов. Если во всем видеть российский след, то мы не будем участвовать ни в каких соревнований. Это сотрясание воздуха. Политикам хочется поговорить, поспекулировать на этой теме. Россия — сильный соперник. Мигранты были приняты не в России. Может быть, они на себя посмотрят чуть-чуть? Надо обвинять того, кто создал такую ситуацию. И это была не Россия. Давайте продолжим давить психологически на наших спортсменов. Понятно, на что это рассчитано», — сказала Журова «СЭ».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.