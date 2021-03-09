Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию Telegram-канала Baza о возможной отставке министра спорта РФ Олега Матыцина. Позже ее опровергли в пресс-службе министерства.

«Мне еще смешнее, потому что я с ним встречалась полчаса назад, — сказала Журова «СЭ». — Разговаривали с ним по всем проектам. Не знаю, что могло случится за эти полчаса! Сама прочитала, и была очень удивлена. Мы с ним сидели и разговаривали, а он оказывается якобы писал заявление об уходе.



У нас любят делать всякие вбросы. В первый раз, что ли? У нас мир фейковых новостей. Кто-то хайпанул на этом, и все. Нельзя это оставлять безобидным. Такое идет одно за другим, поэтому СМИ нужно каким-то образом за такую информацию наказывать. Уже столько ссылок на этот канал Baza... Они только этого и добиваются».

Матыцин — президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), на должность министра спорта РФ он был назначен 21 января 2020 года.

(Данил Алешин)