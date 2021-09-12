Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» слова президента Украины о том, что страна готова стать хозяйкой Олимпийских игр.

«Почему нет? Все возможно. Любая страна, которая готова принять Олимпиаду, будет участвовать в заявке. Ей никто ничего не ограничивает. Дальше вопрос — как проголосуют члены МОК. Никакой политики здесь нет. Единственная сложность может быть из-за ситуации на Донбассе. Но, думаю, к тому моменту удастся урегулировать этот момент. Я представляю спокойно Олимпиаду в любой стране», — сказала Журова «СЭ».

Владимир Зеленский заявил о намерении Украины принять Олимпиаду: президент уже провёл встречу с главой МОК Бахом