Общество

11 августа, 14:09

Журова назвала Украину главным врагом российского спорта

Павел Лопатко

Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что главным врагами российского спорта являются Украина и олимпийский чемпион 1998 года по хоккею Доминик Гашек.

«Как бы это ни звучало, но главный враг российского спорта — это Украина. Других вариантов нет. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов, постоянные протесты устраивают. Группа чиновников руководит и направляет украинский спорт в этом плане», — цитирует Журову «ВсеПроСпорт».

Депутат не исключила, что такие действия могут быть оплачены «Западом, который заинтересован в этой политической информационной войне». При этом украинских спортсменов используют в виде политического инструмента.

«Можно еще назвать Гашека нашим врагом. Но его тоже использует Запад в своих целях. Гашек говорит в рамках той политической конъюнктуры, в которой он находится», — добавила Журова.

Источник: «ВсеПроСпорт»
