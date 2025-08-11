Журова назвала свое появление в базе розыска СБУ акцией запугивания людей

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала свое нахождение в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ). Она находится в базе розыска СБУ с 2022 года.

«Кто-то дрогнет и, увидев это, наверное, подумает: «А нужно ли?» — цитирует РИА «Новости» Журову. — На это и рассчитано — на слабость каких-то людей, которые не готовы бороться за Россию и отстаивать ее интересы. Просто кого-то попугать».

Она отметила, что знает о своем нахождении в базе розыска СБУ, и подчеркнула, что была включена в первые санкционные списки в 2014 году, и для нее «это норма уже давно».

Журова предположила, что это сделано из-за того, что она является настоящим патриотом России и многое делает для страны.