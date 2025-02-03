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Журова: «Может, Овечкин захочет после карьеры хоккеиста стать тренером или функционером»

Журова назвала условие участия Овечкина в выборах президента России
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова заявила, что хоккеисту Александру Овечкину сначала нужно поработать в органах государственной власти, если он захочет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту задалась вопросом, захочет ли сам нападающий «Вашингтона» стать главой государства.

«А то получится, что женили его без него же. Может, Овечкин захочет после карьеры хоккеиста стать тренером, функционером, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Журовой. - Это кардинальная смена деятельности после спорта. Сначала нужно какое-то время поработать в органах государственной власти, чтобы во всем этом разбираться».

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Бывшая спортсменка добавила, что Овечкин с 2005 года живет в США и может не знать многих российских законов и происходящего в стране, но потенциально любой может выдвинуть кандидатуру.

«Ксения Собчак баллотировалась на этот пост и ничего. И Овечкин мог бы, если захочет», — сказала Журова.

Ранее американский журналист Fox News Дуглас Маккиннон предположил, что нападающий «Вашингтона» Овечкин мог бы стать президентом России.

Источник: vseprosport.ru
Светлана Журова
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