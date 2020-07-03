Журналист TSN сообщил о пропаже дочери. Она родилась в конце мая

Журналист TSN Дэн О'Тул на своей странице в Instagram поделился печальной новостью. Его дочь Окленд, которая родилась в конце мая, пропала.

«Мой ребенок Окленд. Молюсь, чтобы тот, кто забрал тебя у меня, защищает тебя. Надеюсь, ты вернешься в мои объятия. Я люблю тебя, Окленд. Не могу дождаться, когда смогу снова обнять тебя. Мое сердце разбито. Я сломлен. Чтобы было ясно, Окленд жива, мы так думаем. Но точно не знаем. У меня есть месячный ребенок, и я не знаю, где она», — написал О'Тул.