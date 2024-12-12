Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года

Американский журнал Time 12 декабря присвоил избранному президенту США Дональду Трампу звание «Человек года», сообщает Iz.ru.

В 2023 году человеком года была признана певица Тейлор Свифт.

78-летний Трамп выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он победил действующего вице-президента США Камалу Харрис.

Трамп стал первым с XIX века политическим деятелем в США, кому удалось вернуть президентское кресло после четырехлетнего перерыва.