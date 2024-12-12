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Сегодня, 15:52

Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дональд Трамп.
Фото Global Look Press

Американский журнал Time 12 декабря присвоил избранному президенту США Дональду Трампу звание «Человек года», сообщает Iz.ru.

В 2023 году человеком года была признана певица Тейлор Свифт.

78-летний Трамп выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он победил действующего вице-президента США Камалу Харрис.

Трамп стал первым с XIX века политическим деятелем в США, кому удалось вернуть президентское кресло после четырехлетнего перерыва.

Источник: Iz.ru
Дональд Трамп
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