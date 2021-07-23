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Житель Перми подделал сертификат о вакцинации, чтобы попасть на футбол

14:36

Житель Перми подделал сертификат о вакцинации, чтобы попасть на футбольный матч, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Пермяк заявил, что решил воспользоваться сертификатом друга. На компьютере он изменил данные на свои, но забыл поменять дату рождения.

«Установлено, что мужчина при входе на стадион для просмотра футбольного матча предъявил сотрудникам полиции сертификат о вакцинации, который вызвал у них сомнения в его подлинности. Указанные в нем и паспорте даты рождения гражданина не совпадали. Стражи порядка изъяли сомнительный документ и доставили мужчину в отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

В соответствии с Указом Губернатора Пермского края до участия в массовых мероприятиях допускаются только вакцинированные граждане или предоставившие отрицательный результат ПЦР-теста.

Дополнительная информация:

https://59.мвд.рф/news/item/25133006/

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