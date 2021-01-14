Жириновский поддержал ограничение использования англицизмов на «Матч ТВ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о том, как он относится к ограничению использования англицизмов комментаторами «Матч ТВ».

«Абсолютно правильно вы сделали, — сказал Жириновский в интервью Тине Канделаки на канале RTVI. — Я был автором закона о защите русского языка, и от имени ЛДПР мы лет 20 не можем пробить его. Мы даже словарик издали, где указали, какие русские слова должны использоваться на месте, где сейчас вместо них стоят эти англицизмы. Очень многое зависит от вас, от комментаторов. Когда постоянно идут чужие слова, люди привыкают. Это же плохо, это искажает нашу культуру. Это нас унижает, а англоязычные граждане думают: «какие русские дураки, у них даже слов нет!» В последнее время стали говорить «голкипер». Да вы что, всю жизнь было «вратарь!» Ворота — вратарь стоит.

Нападающий — форвард. Какой форвард! Или «хавбек» — полузащитник! Что вы там придумали. Какой офсайд — за линией. Аутсайд там, и так далее. Все можно говорить по-русски. Тогда все всё поймут. Нужно ориентироваться не на золотую молодежь столичных городов, а на всю страну, 150 миллионов. Чтобы нас с вами понимали в самой глухой деревне. Поэтому по-русски спортивные термины, медицинские, торговые, юридические — все должно быть. До Петра I вообще не было иностранных слов, он их ввел. До революции тоже были хорошие русские слова. Потом большевики затуманили глаза, а потом демократы ельцинские. И до сих пор мы слишком много чужих слов запускаем в наш язык».

Ранее в сети появился список слов, которые якобы запрещены в эфирах «Матч ТВ». В их число входят «лайкать», «хав», «корнер», «шорт-лист» и другие.

Канделаки прокомментировала новость о запрете англицизмов на «Матч ТВ»