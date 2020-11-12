Женщины провели акцию в поддержку Дзюбы у Большого театра: «Все делают это»

Женщины провели акцию в Москве в поддержку форварда «Зенита» Артема Дзюбы после истории с интимным видео. Один из основных лозунгов — «Все делают это». Акция прошла у Большого театра.

«Союз распался 29 лет назад, а мы до сих пор живем с установкой «в СССР секса не было». Пора начать говорить открыто о сексе. Его важности в жизни человека и для здоровья!» — говорится среди прочего в посте активисток в поддержку Дзюбы на странице в Instragram.

В выходные в сети появилось видео интимного содержания с Дзюбой. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи, чтобы избавить команду и самого игрока от излишнего негатива и напряжения.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.