Жена судьи Безбородова объяснила причину нападения на семилетнего сына Стаса Пьехи

Ирина Безбородова, супруга российского арбитра Владислава Безбородова, рассказала об инциденте с семилетним сыном певца Стаса Пьехи.

Как сообщает Пятый канал, после того как мальчик признался, что проткнул бассейн Безбородовых карандашом, вышел дядя ребенка и предложил заклеить бассейн. Ирина же предложила вернуть ей деньги за испорченное имущество, но получила отказ.

Затем Безбородова отправилась к администратору коттеджного поселка с целью решить данный вопрос. Когда Ирина возвращалась к своему дому, где оставался спать годовалый сын, она увидела, что из ее дома выходит семилетний Петя. Женщина испугалась, что он мог навредить ее ребенку. Она повела сына Пьехи в дом к матери, взяв его за руки, но по дороге тот якобы не устоял на ногах и упал на колени.

Из-за произошедшего случился словесный конфликт, в ходе которого Безбородова рукой зацепила бабушку мальчика.

Ранее стало известно, что врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.