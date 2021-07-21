Жена судьи Безбородова объяснила причину нападения на семилетнего сына Стаса Пьехи
Ирина Безбородова, супруга российского арбитра Владислава Безбородова, рассказала об инциденте с семилетним сыном певца Стаса Пьехи.
Как сообщает Пятый канал, после того как мальчик признался, что проткнул бассейн Безбородовых карандашом, вышел дядя ребенка и предложил заклеить бассейн. Ирина же предложила вернуть ей деньги за испорченное имущество, но получила отказ.
Затем Безбородова отправилась к администратору коттеджного поселка с целью решить данный вопрос. Когда Ирина возвращалась к своему дому, где оставался спать годовалый сын, она увидела, что из ее дома выходит семилетний Петя. Женщина испугалась, что он мог навредить ее ребенку. Она повела сына Пьехи в дом к матери, взяв его за руки, но по дороге тот якобы не устоял на ногах и упал на колени.
Из-за произошедшего случился словесный конфликт, в ходе которого Безбородова рукой зацепила бабушку мальчика.
Ранее стало известно, что врачи зафиксировали у сына известного певца закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.
По словам бывшей жены Пьехи Натальи Горчаковой, Безбородова также ударила в шею ее мать, когда та прибежала на крики мальчика.
Дополнительная информация:
https://www.5-tv.ru/news/351750/izbivsaa-syna-stasa-pehi-zensina-rasskazal-svou-versiu-slucivsegosa/
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