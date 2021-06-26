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Жена Смольникова раскритиковала проведение «Алых парусов» в Санкт-Петербурге

13:47
Екатерина Смольникова. Фото Instagram
Екатерина Смольникова. Фото Instagram

Жена футболиста Игоря Смольникова, Екатерина Смольникова раскритиковала проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в разгар эпидемии коронавируса.

«Ну вот как? Как такое возможно?» — написала у себя в сторис Смольникова.

Сторис Екатерины Смольниковой. Фото Instagram
Сторис Екатерины Смольниковой. Фото Instagram

Позднее она опубликовала у себя в сторис новость о том, что всех выпускников, которые пришли на мероприятие без прививки от коронавируса, оштрафуют. «Цирк», — написала супруга футболиста.

Сторис Екатерины Смольниковой. Фото Instagram
Сторис Екатерины Смольниковой. Фото Instagram

Отметим, что новость о штрафах за присутствие на «Алых парусах» без прививки от коронавируса взята с сатирического сайта «Панорама» и не является настоящей. Позднее Смольникова удалила эту сторис.

Праздник «Алые паруса» прошел в ночь на 26 июня в Петербурге. Его посетили около 40 тысяч выпускников городских школ. Ранее проведение мероприятия раскритиковал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

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Иван Торопцев все материалы автора
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