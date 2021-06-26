Жена Смольникова раскритиковала проведение «Алых парусов» в Санкт-Петербурге
Жена футболиста Игоря Смольникова, Екатерина Смольникова раскритиковала проведение праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в разгар эпидемии коронавируса.
«Ну вот как? Как такое возможно?» — написала у себя в сторис Смольникова.
Позднее она опубликовала у себя в сторис новость о том, что всех выпускников, которые пришли на мероприятие без прививки от коронавируса, оштрафуют. «Цирк», — написала супруга футболиста.
Отметим, что новость о штрафах за присутствие на «Алых парусах» без прививки от коронавируса взята с сатирического сайта «Панорама» и не является настоящей. Позднее Смольникова удалила эту сторис.
Праздник «Алые паруса» прошел в ночь на 26 июня в Петербурге. Его посетили около 40 тысяч выпускников городских школ. Ранее проведение мероприятия раскритиковал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
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