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Жена погибшего водителя заявила, что будет добиваться наказания для Ефремова

10:39
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Супруга погибшего в результате ДТП водителя Сергея Захарова сказала, что будет добиваться наказания для актера Михаила Ефремова. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Буду ли я добиваться наказания Ефремова? Обязательно», — сказала она.

Известный актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/18525

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