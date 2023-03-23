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Сегодня, 18:36

Жена Павла Погребняка едва не погибла на съемках шоу «Новые звезды в Африке»

Мария Погребняк едва не погибла на съемках шоу «Новые звезды в Африке»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Мария Погребняк.
Фото Соцсети

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка едва не погибла на съемках нового сезона шоу «Новые звезды в Африке».

Во время одного из съемочных дней девушка решила поплавать в реке и чуть не утонула.

Борец Торнике Квитатиани, который также является одним из участников шоу, бросился в воду и спас Погребняк.

34-летняя Мария Погребняк замужем за Павлом Погребняком с 2014 года, у пары трое сыновей — Артем, Павел и Алексей.

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