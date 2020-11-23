Жена Малкина станет ведущей на российском телевидении

Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова станет ведущей на телеканале «Матч ТВ».

В пресс-релизе канала сообщается, что девушка приступит к работе уже на этой неделе.

«В этом году после окончания сезона в НХЛ Анна вернулась с семьей в Москву. В ноябре она провела несколько праздничных эфиров по случаю 5-летия «Матч ТВ», а также дала вместе с мужем большое интервью Дмитрию Губерниеву.

С 24 ноября Анна Кастерова приступает к полноценной работе на федеральном спортивном канале", — говорится на сайте канала.

Напомним, 36-летняя Кастерова с 2010 года по 2012 год была ведущей на телеканале «Россия 2». Она вела программы «Вести.ru» и «Вести.ru. Пятница».

Также девушка работала на НТВ на протяжении 2012 года.

В 2016-м она вместе с мужем Евгением Малкиным переехала в США.