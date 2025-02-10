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10 февраля 2025, 16:15

Жена комментатора Скворцова: «Роман в сознании, о выписке речь пока не идет»

Руслан Минаев

Супруга комментатора Романа Скворцова Ксения рассказала о состояни здоровья журналиста.

«Пустили к Роме в реанимацию, он в сознании. О выписке речь пока вообще не идет», — написала она в соцсети.

Ранее сообщалось, что у Скворцова произошло кровоизлияние.

В больницу комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии он упал и ударился головой.

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Роман Скворцов
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