Жан Беленюк: «По уровню расизма Украина даст прикурить США, у нас его намного меньше»

Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк прокомментировал ситуацию в США в связи с убийством полицейским темнокожего Джорджа Флойда. Флойд погиб при задержании, после чего по Штатам прокатилась волна протестов и массовых беспорядков.

«Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли я в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов, — написал Беленюк в Instagram. — Но это, конечно, несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией.

Не буду здесь призывать всех быть добрее и тому подобное, просто констатирую факт: по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его намногоо меньше! Это одна, но не единственная причина, почему я горд быть украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идёт на..., сегодня я — Джордж Флойд".