«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Краско

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Народного артиста России Ивана Краско. Он умер 9 августа в возрасте 94 лет. Актер был болельщиком клуба.

«Иван Иванович был преданным болельщиком «Зенита», впервые побывал на матче сине-бело-голубых еще в 50-х годах. Актер дружил с Львом Бурчалкиным и Павлом Садыриным, поздравлял чемпионов 1984 года, принимал участие во многих важных событиях клуба и следил за выступлениями любимой команды даже во время собственных спектаклей», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

По данным Telegram-канала Mash, Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием.