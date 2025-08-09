Статьи
9 августа, 14:50

«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью Краско

Павел Лопатко

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Народного артиста России Ивана Краско. Он умер 9 августа в возрасте 94 лет. Актер был болельщиком клуба.

«Иван Иванович был преданным болельщиком «Зенита», впервые побывал на матче сине-бело-голубых еще в 50-х годах. Актер дружил с Львом Бурчалкиным и Павлом Садыриным, поздравлял чемпионов 1984 года, принимал участие во многих важных событиях клуба и следил за выступлениями любимой команды даже во время собственных спектаклей», говорится в сообщении клубной пресс-службы.

По данным Telegram-канала Mash, Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием.

Иван Краско.Умер актер Иван Краско

Источник: ФК «Зенит»
  • хурма(сельдерей)

    земля пухом

    09.08.2025

  • Sehrgut

    Царствие небесное :pray: :pray: :pray: Замечательный Артист.

    09.08.2025

