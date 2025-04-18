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Сегодня, 15:39

Зеленский ввел санкции против Вяльбе, Нагорного и Великой

Камила Абдурахманова
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, гимнаста Никиты Нагорного и фехтовальщицы Софьи Великой, сообщает РИА Новости.

Сегодня Зеленский подписал указ о расширении санкционного списка, в который вошли 20 российских деятелей спорта и культуры.

Среди фигурантов оказались: Софья Великая, Елена Вяльбе, Никита Нагорный, Денис Лебедев, Сергей Полунин.

Санкции включают в себя: заморозку активов на территории Украины, отзыв лицензий и запрет официальных визитов, ограничения в сфере интеллектуальной собственности, прекращение торговых и культурных обменов, лишение украинских государственных наград.

Источник: РИА Новости
Елена Вяльбе
Никита Нагорный
Софья Великая
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