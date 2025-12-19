Зеленский лишил государственных стипендий восьмерых спортсменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении госстипендий ряда спортсменов, сообщает ТАСС.

В их число вошли олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка и четырехкратная победительница Игр в плавании Яна Клочкова.

Документы опубликованы на официальном сайте Зеленского. Причина упразднения стипендий не указывается. Выплат лишатся спортсмены, завершившие профессиональную карьеру.

62-летний Бубка на Играх 1988 года стал чемпионам по прыжкам с шестом в составе сборной СССР. Он является шестикратным чемпионом мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997). Бубка первым в мире прыгнул с шестом выше шести метров. С 2005 по 2022 год он возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины.

43-летняя Клочкова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На Олимпийских играх в Сиднее спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием.