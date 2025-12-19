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Зеленский лишил государственных стипендий восьмерых спортсменов

Анастасия Пилипенко
Сергей Бубка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении госстипендий ряда спортсменов, сообщает ТАСС.

В их число вошли олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка и четырехкратная победительница Игр в плавании Яна Клочкова.

Документы опубликованы на официальном сайте Зеленского. Причина упразднения стипендий не указывается. Выплат лишатся спортсмены, завершившие профессиональную карьеру.

Сергей Бубка.«Безумие продолжается»: Зеленский лишил госстипендии легендарного олимпийского чемпиона Сергея Бубку

62-летний Бубка на Играх 1988 года стал чемпионам по прыжкам с шестом в составе сборной СССР. Он является шестикратным чемпионом мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997). Бубка первым в мире прыгнул с шестом выше шести метров. С 2005 по 2022 год он возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины.

43-летняя Клочкова является четырехкратной олимпийской чемпионкой. На Олимпийских играх в Сиднее спортсменка установила мировой рекорд на дистанции 400 м комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Источник: ТАСС
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Сергей Бубка
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