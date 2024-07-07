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Ольга Зайцева: «Как государство может не поддерживать спорт? Чтобы был разлад и дети в подвалы пошли, как в 90-е?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Двукратная олимпийская чемпионка в биатлонных эстафетах Ольга Зайцева в интервью «СЭ» заявила, что государство должно поддерживать спорт.

— Может ли быть в России частный спорт? Если бы все наши меценаты кинулись помогать — возможно. Хотя у нас и эта система существует, и есть люди, которые поддерживают клубы. У нас в принципе другая структура спорта. Она не может быть как в Америке. Да, в каких-то видах спорта есть частные клубы, но она не подходит другим видам. У нас большая страна, у нас очень много разных людей.

— США тоже большая страна.

— Мы — больше.

— По населению они в два раза больше.

— Все равно — у нас другой менталитет, другая система. Пытались же переходить на частную систему, платные кружки — не идет. Я думаю, что большой плюс как раньше было — бесплатный спорт, бесплатное образование. И у нас вырастали великие чемпионы. Детский спорт должен быть бесплатным. А когда ты переходишь на другой уровень, профессиональный, можно переключаться на поддержку вне государства. Но наше государство — оно тянет вообще все!

— Но это же формирует и зависимость от него.

— Какую зависимость?

— Ну клуб в регионе на бюджете. И пенсионер может задать вопрос: «А почему вы бразильца купили, а не мне пенсию подняли?»

— Сейчас повышают пенсии, неужели вы не слышали? Все постепенно, никогда не будет все сразу везде. Это жизнь, это опыт, ты учишься на своих ошибках. Раньше не индексировали — сейчас индексируют. Наша страна огромная, людей и мнений много. Сейчас все исправляется. И на спорт даются деньги, а как его не поддерживать? Чтобы у нас был разлад и дети пошли по подвалам опять, как это было в девяностые? У нас все разваливали в эти годы! — заявила Зайцева.

Полностью интервью с Ольгой Зайцевой читайте на сайте «СЭ».

Ольга Зайцева. «У нас не может быть как в Америке. Менталитет другой!» Биатлонистка Ольга Зайцева — о госспорте и походе в политику

Ольга Зайцева (биатлон)
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