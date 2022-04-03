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Пресняков: «Спартак» давно притягивает скандалы. Жду очередную смену тренера с хорошей выплатой!»

Пресняков-старший отреагировал на судейство в матчах "Спартака"
Сергей Федоров
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал судейство в последних матчах московского клуба.

«Карасев — арбитр с международным признанием. Думаю, он был в матче с «Локомотивом» беспристрастен. Офсайд, наверное, действительно был, а другие эпизоды оценивать не могу. Согласен, что «Спартак» притягивает к себе скандалы. Это длится давно, здесь и скандалы с руководством, с тренерами, которых меняют как перчатки, с женским влиянием. «Спартак» в этом отношении стал образцом для юмористических программ, фильмов и прочего. Раньше я называл «Спартак» веселой командой, потому что весело играли — могли обыграть кого угодно, а проиграть клубу пивзавода. А сейчас это, скорее, веселящаяся команда. Как в свое время ушли люди с ансамбля «Веселые ребята» и им нельзя было использовать это название, они сделали «Невеселые ребята», — сказал Пресняков «СЭ».

Также артист оценил перспективы главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Жду очередную смену тренера с хорошей выплатой. Видимо, эта выплата будет чуть-чуть условная. Все продолжается и будет продолжаться. Многое в таком духе уже и в самом чемпионате складывается. Я зачитывался книгой Игоря Рабинера «Как убивали «Спартак». Пора ему писать книгу и про весь чемпионат», — добавил Пресняков.

Ранее, 2 апреля, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что клуб планирует подавать запрос в ЭСК по судейству в матче 23 тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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