Защитника актера Ефремова снова лишили адвокатского статуса

Эльман Пашаев лишен статуса адвоката, сообщает официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ. Решение принято 18 сентября на заседании совета Адвокатской палаты Северной Осетии (АП РСО). Квалификационная комиссия АП РСО ранее вынесла заключение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал соответствующее решение наиболее адекватным сложившейся ситуации.

— Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания, — подчеркнул Пилипенко. — Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению.

Пашаев лишен адвокатского статуса уже в пятый раз. Через год он может снова сдать экзамен и вернуть себе лицензию.

Этим летом Пашаев прославился тем, что вел дело актера Михаила Ефремова, ставшего виновником ДТП со смертельным исходом.