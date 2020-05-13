Заразившийся коронавирусом Дмитрий Песков описал болезнь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого ранее обнаружили коронавирус, описал ход своей болезни.

— Пришел один из тестов и показал положительный результат, — приводит слова Пескова «Коммерсантъ». — На протяжении всего времени мы тестировались и продолжаем тестироваться практически в ежедневном режиме. Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37... Ну такая она, неприятная температура... И ломало. И Таню стало ломать (жену Дмитрия Пескова — Татьяну Навку), у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем... Ну 37,8 ночью... И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ (компьютерную томографию).

— То есть все-таки пневмония была уже?..

— Да. В этой болезни главное — не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.