Собянин сообщил о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в городе сохранят как минимум до конца августа.

«Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц, — приводит слова Собянина РИА «Новости». — Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа».

Ранее Собянин объявил график поэтапного смягчения ограничений в столице. Были отменены почти все ограничения на работу бизнеса, учреждений спорта, культуры и парков, было разрешено открыться образовательным учреждениям. Под запретом остались массовые мероприятия на открытом воздухе, в том числе зрелищные и культурно-досуговые и политические.