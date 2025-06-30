Замминистра спорта Ростова приговорена к трем годам колонии и штрафу за получение взятки

Суд приговорил замминистра спорта Ростова Светлану Гадарову, обвиняемую в получении взятки, к трем годам лишения свободы и штрафу 4,5 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».

Ленинский районный суд признал чиновницу виновной в получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Согласно материалам дела, в 2023 году она получила деньги от представителя коммерческой организации, используя служебное положение. Взамен чиновница обещала посодействовать в заключении госконтракта с подведомственным учреждением, а также упростить процедуру оформления документов и не проверять качество оказанных услуг.