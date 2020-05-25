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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений из-за коронавируса

09:49
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о следующих этапах снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

— Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым, элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя, — приводит РИА «Новости» слова Ефимова. — Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где занято наибольшее количество малых предприятий и которая влияет на комфорт жизни в городе. Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает.

Ранее сообщалось, что с 25 мая в Москве возобновится работа многофункциональных центров государственных услуг, а также работа каршеринга.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрирован 344 481 случай заражения коронавирусом, непосредственно в Москве зафиксировано 163 913 случаев. В столице выздоровели 49 840 человек, зафиксировано 1 993 летальных исхода.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200525/1571928198.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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