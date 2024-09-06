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Захарова: «Хочется, чтобы спорт не был для маргиналов и гендерных извращенцев»

Сергей Разин
корреспондент
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала политизацию спорта со стороны западных чиновников.

«Я желаю поменьше сталкиваться с политизацией спорта, хотя это фактически моя мечта, которая вряд ли сбудется. Искренне надеюсь, что когда-то пройдет безумие, которое охватило планету, когда спорт стал более политизированным, чем какая-либо другая сфера жизни. Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда путаюсь гендеры, когда люди, которые раньше были мужчинами, стали идентифицировать себя как женщины и идут в женские виды спорта. Спорт от этого страдает и уничтожается. Хочется пожелать, чтобы это нападение на мировой спорт было проиграно теми, кто наступает, и восторжествовали принципы, которые передавались из поколения в поколение, чтобы принцип олимпизма был жив, чтобы спорт был для спортсменов, а не для политических маргиналов и гендерных извращенцев», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.

Источник: РИА Новости
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