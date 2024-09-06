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Милан-2026

Сегодня, 08:53

Захарова осудила заявления Киева о недопуске россиян на Олимпиаду

Сергей Разин
корреспондент
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Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного не допустить россиян до Олимпиады-2026.

«Это министры террористического правительства, правительства, которое совершает террористические акты. И то, о чем говорит так называемый министр спорта Украины, ровно это же и подтверждает. Опять речь идет об уничтожении, об уничтожении мирового спорта, потому что исключение России из спортивных мероприятий, недопуск на спортивные события — это уничтожение международного спорта», — приводит слова Захаровой ТАСС.

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На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На прошедших в Париже Олимпийских играх выступили только 15 спортсменов из России. На Паралимпиаду-2024 отправились 88 россиян. В честь их победы на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.

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Источник: ТАСС
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