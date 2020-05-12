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Загоревшийся в петербургской больнице аппарат ИВЛ был новым

13:24
Пожар в больнице Святого Георгия. Фото МЧС России
Пожар в больнице Святого Георгия. Фото МЧС России

МВД сообщил о том, что аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым.

Пожар возник утром 12 мая в реанимационном отделении больницы. Площадь пожара составила 10 кв. м, погибли пять пациентов старше 59 лет.

— Установлено, что пожар начался в реанимационном отделении с аппарата ИВЛ, — приводит слова источника ТАСС. — Сам аппарат новый, его установили в самом начале мая, произведен на Уральском приборостроительном заводе.

Рассматриваются версии короткого замыкания, неисправности, перегрузки, неправильной эксплуатации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/8449453?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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