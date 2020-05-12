Загоревшийся в петербургской больнице аппарат ИВЛ был новым

МВД сообщил о том, что аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым.

Пожар возник утром 12 мая в реанимационном отделении больницы. Площадь пожара составила 10 кв. м, погибли пять пациентов старше 59 лет.

— Установлено, что пожар начался в реанимационном отделении с аппарата ИВЛ, — приводит слова источника ТАСС. — Сам аппарат новый, его установили в самом начале мая, произведен на Уральском приборостроительном заводе.

Рассматриваются версии короткого замыкания, неисправности, перегрузки, неправильной эксплуатации.