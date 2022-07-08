Загитова выразила соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Фигуристка Алина Загитова выразила соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Мои глубочайшие соболезнования и сочувствие семье», — написала Загитова в своем Telegram-канале.

Девушка также прикрепила коллаж из двух фотографий к тексту. На нижнем снимке запечатлен момент, когда в мае 2018 года в Москве Абэ подарил Загитовой собаку породы акита-ину Масару за победу на Олимпиаде.

На верхней фотографии сделанной в июле 2019 года Абэ в Японии вновь встретился с Загитовой, которая подарила ему плюшевую собаку той же породы.

Сегодня, 8 июля, на Синдзо Абэ было совершено нападение. Преступник дважды выстрелил чиновнику в спину. Врачи не смогли спасти его. Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.