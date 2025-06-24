Задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката

В следственном управлении СК РФ по Тульской области сообщили о задержании подозреваемого в убийстве главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова.

23 июня стало известно, что тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в машине на дороге между поселками Майский и Роткинский недалеко от города Узловая.

«В настоящее время он задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении организации.

По версии следствия, местный предприниматель не хотел возвращать долг в несколько миллионов рублей Архипову и Аксенову, однако под предлогом передачи денежных средств предложил им встретиться. Директор колледжа и его адвокат доехали с должником до поселка Майский, где тот выстрелил своим жертвам в голову, после чего скрылся с места происшествия.