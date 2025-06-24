Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

24 июня, 08:44

Задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката

Алина Савинова

В следственном управлении СК РФ по Тульской области сообщили о задержании подозреваемого в убийстве главы новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова.

23 июня стало известно, что тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в машине на дороге между поселками Майский и Роткинский недалеко от города Узловая.

«В настоящее время он задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении организации.

Александр Архипов.Жуть в Тульской области: застрелены директор местного колледжа олимпийского резерва и его адвокат

По версии следствия, местный предприниматель не хотел возвращать долг в несколько миллионов рублей Архипову и Аксенову, однако под предлогом передачи денежных средств предложил им встретиться. Директор колледжа и его адвокат доехали с должником до поселка Майский, где тот выстрелил своим жертвам в голову, после чего скрылся с места происшествия.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

На ПМЭФ-2025 отметили 150 лет российскому теннису

Подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва признал свою вину

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости