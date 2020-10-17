Юрий Розанов получил специальный приз премии «Голос спорта»
Специальный приз «Сила в движении», учрежденный футбольным клубом «Динамо», в поддержку как начинающим спортивным комментаторам, так и ее самым ярким представителям. В этом году совместным решением ФК «Динамо» и РАСК приз вручается Юрию Розанову. С пожеланием как можно скорее вернуться к микрофону и радовать болельщиков своими неповторимыми репортажами еще на протяжении многих лет. Приз для Юрия Альбертовича руководителю канала «Матч Премьер» Максиму Демкову передал заместитель Генерального директора ФК «Динамо» Москва Александр Ковалышко.
Лауреатами церемонии также стали Роман Скворцов (Премия Евгения Майорова «Лучший репортаж»), Сергей Курдюков (Премия Николая Озерова «Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»), Анна Дмитриева и Александр Метревели (Премия Сергея Гимаева «Лучший парный репортаж»).
Торжественная церемония вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта» проходит в Москве. (Дмитрий Коржиков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.