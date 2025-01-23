Юрист сообщила об отказе в возбуждении дела по факту смерти Яниса Тиммы
Юрист Екатерина Гордон рассказала, что был получен отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти экс-баскетболиста Яниса Тиммы.
«Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — приводит РИА «Новости» слова Гордон.
17 декабря 2024 года тело 32-летнего Тиммы обнаружили в центре Москвы. Предварительной причиной смерти назвали асфиксию.
27 декабря в Риге состоялись похороны экс-баскетболиста и бывшего мужа певицы Анны Седоковой, а 3 января латвийский Следственный комитет возбудил дело. В Латвии допускают, что самоубийство могло быть подстроено.
Источник: РИА «Новости»
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